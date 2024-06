Las actrices Jessica Alba, Kate del Castillo y Lily Gladstone figuran entre los 487 artistas y ejecutivos de la industria del cine que la Academia de Hollywood invitó a formar parte de su organización este martes.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a la Academia a los nuevos miembros de este año. Estos artistas y profesionales de notable talento de todo el mundo han tenido un impacto significativo en nuestra comunidad cinematográfica", declararon en un comunicado conjunto Bill Kramer, director general de la Academia, y Janet Yang, presidenta de la organización.

Alba, conocida por sus papeles en filmes como 'Machete' o 'Sin City', forma parte de la categoría de actores en la que este año también ha sido considerada la actriz mexicana Kate del Castillo , quien dio vida a la imparable narcotraficante Teresa Mendoza en la telenovela 'La Reina del Sur'.

La actriz de 'Beetlejuice' Catherine O'Hara también recibió una invitación, al igual que el actor de teatro chileno Alfredo Castro ('Tengo miedo torero') y la argentinoestadounidense Stephanie Beatriz ('Encanto').

Entre los artistas seleccionados hay 71 nominados a los Óscar y 19 de ellos han ganado la preciada estatuilla dorada, según información de la institución.

Entre los actores que brillaron durante la última temporada de los Óscar se encuentran la ganadora a mejor actriz de reparto Da'Vine Joy Randolph por 'The Holdovers', así como las nominadas Lily Gladstone ('Killers of the Flower Moon'), Danielle Brooks ('The Color Purple') o Sandra Hüller ('Anatomy of a Fall').

Del apartado de dirección destacan la mexicana Lila Avilés ('Totem'), el uruguayo Fede Álvarez ('The Girl in the Spider's Web') o el guatemalteco Jayro Bustamente ('La llorona').

La lista también contempla a personalidades de apartados como fotografía, edición, sonido, directores de casting, representantes de artistas, guionistas, efectos especiales o diseño de producción, entre otras categorías.

De ser aceptadas todas las invitaciones, el número de miembros de la Academia ascenderá a 10.910, detalló la revista Variety.

Según la Academia, "la selección de los miembros se basa en las cualificaciones profesionales, con un compromiso permanente con la representación, la inclusión y la equidad como prioridades".

El 44 % de los invitados de este año se identifican como mujeres, el 41 % pertenecen a comunidades étnicas/raciales infrarrepresentadas y el 56 % proceden de 56 países y territorios fuera de Estados Unidos.

La 97ª edición de los Óscar se celebrará el domingo 2 de marzo de 2025 en el teatro Dolby de Los Ángeles y los nominados a esta edición se darán a conocer el 17 de enero.