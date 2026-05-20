La exviolinista de Nodal volvió a causar polémica luego de que lanzara un misterioso video en el que presumió un look poco convencional y sorpresivo: Esmeralda Camacho apareció vestida con un atuendo inspirado en “Amarte Duele” y las redes de inmediato explotaron y reaccionaron, ya que consideraron que el mensaje fue una indirecta para el esposo de Ángela Aguilar, con quien se ha especulado podría haber tenido un romance.

Desde finales de 2025, Esmeralda Camacho fue vinculada sentimentalmente con Christian Nodal después de que se hiciera viral un video en el que fue captada haciendo un gesto de desagrado cuando Ángela Aguilar subió al escenario para cantar con su esposo.

A partir de ese momento surgieron varias teorías y videos en los que se veía la gran química que tenía Nodal con su violinista, por lo que se empezó a rumorar que había algo más que sólo una relación de trabajo, es decir, un romance entre ambos.

Sin embargo, desde hace algunas semanas Esmeralda dejó el equipo de Nodal y no se sabe si fue despedida por culpa de Ángela, ya que habría preferido alejarla de su marido debido a las especulaciones.

Es por esta situación que ahora que la exviolinista subió un video con un look inspirado en la película “Amarte duele”, los internautas rápidamente indicaron que se trataría de una indirecta para el sonorense. En el clip la joven luce un entallado vestido de tirantes blanco y negro en el que aparecen los protagonistas del filme.

“Uff un club de pelis para ver esta joyita”, dijo, a la par que mencionaba lo mucho que le gustaba “Amarte duele” y la experiencia que tuvo al ser cuestionada por unos amigos venezolanos, quienes le preguntaron sobre su vestido inspirado en el filme dirigido por Fernando Sariñana.

Inmediatamente que Esmeralda subió este video, los usuarios de redes sociales aseguraron que se trataría de un claro mensaje para el cantante de regional mexicano ya que “Amarte Duele” trata, en esencia, de un amor imposible, contra el que muchos se oponen, como el que sería el de ella con Nodal.

En México, la película de “Amarte Duele” es muy popular y para muchos es de las grandes cintas del cine mexicano, ya que retrata el amor de dos adolescentes que no pueden estar juntos por sus diferencias socioeconómicas; la familia de Renata (Martha Higareda) no está de acuerdo con el noviazgo que sostiene con Ulises (Luis Fernando Peña), por lo que hacen todo lo que está en sus manos para separarlos.