Alex Fernández rompió el silencio sobre la polémica que rodea al álbum tributo a su abuelo Vicente Fernández, en el que participaron varios famosos, entre ellos Christian Nodal y Ángela Aguilar, pareja que se encuentra en medio del escándalo desde hace ya dos años. Las declaraciones del hijo de Alejandro Fernández llegaron después de que cientos de internautas criticaran la colaboración del sonorense y la hija de Pepe Aguilar. “No tengo nada que ver”, fueron algunas de las palabras con las que se deslindó el nieto de “Chente”.

En redes sociales los internautas aseguraron que Alex Fernández tomó su distancia del álbum tributo a su abuelo debido a que entre los artistas invitados están Nodal y Ángela, la polémica pareja que hoy en día es de las celebridades más criticadas y cuestionadas de México.

Pero no sólo sería por lo polémica que es la pareja sino que los usuarios señalaron que la relación entre Alex y Ángela es tensa luego de que en años anteriores y en varias ocasiones, la joven comparó la carrera de ambos y dijo que “él iba empezando” cuando ella ya llevaba “casi cinco álbumes” y una carrera recorrida, por lo que descartó una colaboración entre ambos.

Asimismo, los usuarios comentaron que Alex Fernández tiene una buena relación profesional y personal con Majo Aguilar, prima de Ángela, con quien incluso grabó un tema titulado “Cuéntame”, con el que ganaron en los Premios Juventud a Mejor Canción Mariachi en septiembre de 2025.

Alex Fernández sorprendió al reaccionar públicamente a la controversia generada por el tributo dedicado a Vicente Fernández; a través de su cuenta oficial de Instagram escribió lo siguiente: “Hola a todos: por los mensajes que me están llegando, quiero aclarar que no tengo nada que ver con la producción del homenaje a mi abuelo ni con las colaboraciones de ese disco. Gracias por su cariño y apoyo”.

La frase fue interpretada por muchos usuarios como una forma de deslindarse del proyecto musical en homenaje al llamado “Charro de Huentitán”.

El tributo a Chente ha generado múltiples reacciones desde que se confirmó la participación de Nodal (cantando "Estos Celos) y Ángela Aguilar (interpretando "La Ley del Monte") y más cuando ambos lanzaron mensajes de agradecimiento por haber sido invitados.

Nodal dijo: “Grabar con don Vicente Fernández fue una de las experiencias más hermosas de mi vida (...) no saben lo que fue para mí escuchar sus voces limpias, es decir, en el estudio ahí se abrían varios canales donde está la segunda voz, la primera voz y poder escuchar la voz hermosa del señor don Vicente pues fue muy bonito, hacerle segunda fue increíble, también fue algo inolvidable, lo guardo profundamente en mi corazón”.

Por su parte, Ángela también lanzó un mensaje en el que recordó cómo “Chente” le regaló un caballo, anécdota que no fue muy bien recibida por el público ya que ya la había contado y los internautas señalaron que sólo estaba “presumiendo”: “Estoy muy feliz de poder formar parte del homenaje al señor Vicente Fernández, para mí significa muchísimo tanto por su trayectoria, sus canciones, como por lo que representaba para México (...) una anécdota muy bonita que yo pude vivir con él es que me llamó por teléfono un día después de enterarse que falleció mi caballo y me mandó uno”, dijo.