Christian Nodal sigue generando controversia en redes sociales luego de que surgieran reportes sobre un supuesto encuentro con su hija Inti en Texas, donde Cazzu ha estado presentando su gira Latinaje en vivo.

De acuerdo con afirmaciones del periodista Javier Ceriani, el cantante de Te Amé y Botella tras botella se habría presentado en el hotel donde se hospedaría la celebridad argentina para “exigir” ver a la niña.

El periodista aseguró que Nodal llegó “pasado el mediodía” al lobby del hotel en el que presuntamente se encontraba Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, durante un día de descanso en Houston, aún cuando no tenía el “derecho legal” ni “permiso de la mediadora” para acercarse a la niña.

Sin embargo, señaló que Cazzu decidió permitir el encuentro para que el cantante pudiera convivir con Inti por algunos momentos: “Nodal se presentó de prepo (prepotente) en el lobby del hotel donde está Julieta”, reveló el periodista argentino.

“El momento fue tenso”, afirmó el también creador de contenido en sus redes sociales, aunque destacó que la cantante argentina actuó “como buena madre” al aceptar que Christian viera a la niña, siempre en su presencia.

“Lo que hizo Cazzu fue, de una humildad, de buena madre, de buena persona, Julieta dejó entrar a Christian a ver a Inti”, agregó y señaló que no se pudo llevar a Inti con él.

Además de los detalles del encuentro en Houston, Ceriani afirmó que Nodal, junto a sus abogados, le exigió a Cazzu que le prestara a la niña para llevársela a Disney tres días, no se sabe si en compañía de Ángela Aguilar.

“Nodal había exigido con sus abogados, una abogada mujer y un abogado hombre, habían pedido tres días para estar con Inti y llevarla a Disney. Sacar a Inti de las manos de su madre para llevarla al estrés”, comentó el periodista.

Sin embargo, dichas peticiones fueron negadas por una jueza que alegó que la niña no podía ser separada de su madre de sorpresa, sino que tiene que tener un “proceso de adaptación psicológico” para convivir sólo con su padre.

Las declaraciones sobre el encuentro entre Cazzu y su hija Inti con Nodal surgen después de la controversia desatada por Ángela Aguilar tras haber mostrado una foto de su perro durmiendo en la cama que supuestamente Christian había preparado para recibir a Inti en su rancho de Houston.

Asimismo, casi a la par del encuentro entre Cazzu y Nodal por su hija, el periodista habló sobre la nueva demanda por manutención en contra de La Jefa en Argentina.

Según los informes, la demanda tiene como objetivo pelear con Cazzu a través de lo legal para que el sonorense pueda pasar más tiempo de convivencia con la pequeña niña.

Presuntamente dicha demanda se ha estado trabajando desde noviembre del año pasado y pronto se le estaría notificando a Cazzu para iniciar con el juicio pertinente.