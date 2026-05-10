¿Lo quieren sin nada antes de dejarlo libre? Christian Nodal sigue siendo el centro de la polémica, pero esta vez no por su relación con Ángela Aguilar o sus roces con Cazzu, sino por un supuesto conflicto familiar que involucra millones de dólares, regalías y el control de su carrera artística. ¿Qué está pasando? A continuación te contamos lo que se sabe de su nuevo drama.

De acuerdo con recientes informes, Nodal estaría en medio de un fuerte conflicto familiar y empresarial luego de que se revelara que no es dueño de su nombre ni de su carrera y que está luchando por registrar de manera legal su seudónimo El Forajido.

Según se afirma, los padres del cantante estarían condicionando su libertad profesional a cambio de un pago equivalente al 80 por ciento de su fortuna , la cual estaría valorada en más de 120 millones de dólares , apunta el sitio especializado Celebrity Net Worth para 2026.

Estas afirmaciones fueron hechas por parte de la periodista y creadora de contenido Adri Toval, quien alega tener una fuente confidencial dentro del entorno de Nodal y Ángela Aguilar que le ha estado filtrando este tipo de información.

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De acuerdo con el reporte, el conflicto entre la familia González Nodal habría escalado desde el registro de la marca Christian Nodal, presuntamente controlada por el padre del cantante de Te Amé y Un Vals, Jaime González, y que le pertenece hasta el 2036.

La supuesta propuesta para dejar libre al cantante incluiría entregar dinero, además de empresas, regalías y todos los negocios trabajados bajo la marca Christian Nodal desde el inicio de su carrera hasta el momento. A cambio, el Nodal recibiría sólo un 20 por ciento de las ganancias generadas durante casi una década de trayectoria.

“Una de las supuestas peticiones que hizo el papá de Nodal para dejarlo libre es que le entregue el 80 por ciento de su fortuna”, afirmó Toval. “El papá, aparte de que quiere ese 80 por ciento, le estaría ofreciendo al cantante un 20 por ciento de todo lo que ha trabajado en casi 10 años de carrera”, agregó.

Ante estas revelaciones, Nodal estaría en desacuerdo con las ofertas de su padre ya que considera que son “injustas” y preferiría realizar “movimientos legales” en su lugar en los siguientes días.

El distanciamiento entre el cantante sonorense y sus padres ha sido de conocimiento público desde que éste se casó con la hija de Pepe Aguilar hace casi dos años, en medio de rumores y escándalos por infidelidad a Cazzu y abandono de su hija en común Inti.

Supuestamente los conflictos familiares han escalado luego de que se hablara de un supuesto “robo millonario” por parte de sus padres y el registro de la marca Christian Nodal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial hasta 2036.

Hasta el momento ni Christian Nodal ni sus padres han hablado públicamente sobre dicha oferta.