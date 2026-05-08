Miles de personas podrían quedarse temporalmente sin su pago, así lo explicaron las autoridades de la Secretaría de Bienestar quienes son las encargadas de entregar los apoyos económicos a beneficiarios; de acuerdo con lo dado a conocer, explicaron por qué ciertos programas Bienestar serían suspendidos y quiénes deberán esperar más tiempo para recibir su dinero; checa cuáles son los 3 apoyos afectados y toma tus precauciones.

Actualmente, la Secretaría de Bienestar tiene disponibles varios apoyos sociales dirigidos a determinados sectores de la población, tales como adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, estudiantes, por mencionar algunos.

Sin embargo, miles de estos beneficiarios ahora tienen duda sobre si recibirán su dinero en los próximos meses luego de que comenzara a circular la noticia de que se suspenderán los pagos de 3 de los principales programas sociales que se dan a nivel nacional, medida que podría afectar a miles de beneficiarios.

¿Qué programas Bienestar suspenden pagos temporalmente?

De acuerdo con los calendarios operativos, los programas que presentarían pausas o suspensiones temporales de pagos serían:

Beca Rita Cetina

Beca de Educación Media Superior Benito Juárez

Jóvenes Escribiendo el Futuro.

La suspensión no significa cancelación definitiva, solamente los depósitos se ajustan de acuerdo con el calendario escolar; recordemos que estos apoyos económicos se entregan sobre todo cuando los niños, niñas y jóvenes se encuentran en clases.

No obstante, te recomendamos estar al pendiente de los avisos que emitan las autoridades a través de sus canales oficiales de comunicación, ya sea en X o en Facebook.

¿Quiénes serán afectados por la suspensión de pagos Bienestar?

Los principales afectados serán:

Los beneficiarios de las becas destinadas a estudiantes: Beca Rita Cetina, Beca Benito Juárez Media Superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Considera que en las reglas de operación de dichos programas sociales se detalla que los pagos solamente se llevan a cabo durante los 10 meses que dura el ciclo escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Cuándo se reanudarán los pagos?

Te sugerimos mantenerte al pendiente de los calendarios de pagos que compartan las autoridades en sus redes sociales; de manera preliminar, algunos pagos estarían reanudándose en agosto o septiembre (cuando inicie el ciclo escolar), pero es importante esperar la confirmación oficial.