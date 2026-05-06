¿Eres mamá y quieres celebrar a lo grande este 10 de mayo? Entonces, entérate de los pagos que llegarán para millones de mujeres antes de que se festeje el Día de las Madres; aquí te contamos todos los detalles para que estés al pendiente de que te caiga el dinero. ¡Checa quiénes serán las beneficiarias!

El pago de la Pensión para el Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio ya tiene calendario oficial, y miles de beneficiarios podrían recibir su depósito antes del Día de las Madres (10 de mayo).

De acuerdo con el calendario difundido por autoridades de Bienestar, los depósitos se realizan de forma escalonada según la letra inicial del primer apellido, lo que permite organizar la dispersión de recursos y evitar saturaciones en bancos.

¿Quiénes cobran antes del 10 de mayo?

Las beneficiarias cuyo primer apellido inicia con las letras C, D, E y F son quienes recibirán su pago antes del Día de las Madres, es decir, antes del 10 de mayo. Esto incluye a adultos mayores inscritos en la pensión, mujeres del programa Bienestar, personas con discapacidad y del programa de madres trabajadoras.

El orden de pagos es el siguiente:

6 de mayo: letra C

7 de mayo: letra C

8 de mayo: letras D, E y F.

Esto significa que una parte importante de beneficiarios contará con su apoyo económico justo a tiempo para cubrir gastos relacionados con esta celebración.

¿Cuánto se deposita en mayo?

Para este bimestre, los montos se mantienen de la siguiente manera:

Pensión para Personas Adultas Mayores: $6,400 pesos bimestrales Pensión Mujeres Bienestar: $3,100 pesos bimestrales Pensión para Personas con Discapacidad: $3,300 pesos bimestrales Programa de Madres Trabajadoras entrega, a la mayoría de sus beneficiarias y beneficiarios: $1,650 pesos bimestrales.