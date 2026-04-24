Próximamente, los bancos en México reforzarán los controles sobre el manejo de efectivo y exigirán identificación oficial (como la credencial del INE) a los cuentahabientes que deseen realizar retiros; sin embargo, esta medida aplicará con determinado monto, por lo que es importante conocer la cifra para evitar sorpresas de último momento; aquí te contamos cuáles el monto máximo por el cual tendrás que presentar tu documento de identidad.

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), las instituciones bancarias solicitarán una identificación obligatoria cuando los clientes realicen depósitos o retiros en efectivo a partir de cierta cantidad.

La medida entrará en vigor en unas semanas con el objetivo de evitar fraudes y proteger a los usuarios de bancos, quienes de manera frecuente son víctimas de robo por personas que se hacen pasar por ellos para sacar grandes cantidades de dinero.

¿Cuál es el monto de retiro por el que bancos pedirán INE?

De acuerdo con las autoridades, bancos como BBVA, Banorte, Banamex, Santander entre otros, solicitarán al cliente su INE o algún otro documento de identificación oficial vigente si desean retirar más de $140,000 pesos en efectivo; dicha regla es obligatoria y no habrá excepciones.

Esto implica que, si una persona intenta retirar una cantidad elevada en ventanilla, deberá presentar una identificación oficial vigente. En caso contrario, el banco podría rechazar la operación o solicitar validaciones adicionales antes de liberar el dinero.

¿A partir de cuándo pedirán INE para hacer retiros en el banco?

Este requisito entrará en vigor el 1 de julio de 2026, por lo que debes considerar que si deseas realizar este tipo de movimiento bancario, tu identificación debe estar vigente; en caso de que se haya vencido tu INE, por ejemplo, debes ir a renovarla.

¿A quiénes afecta el nuevo requisito de INE en bancos?

Las personas que tendrán la obligación de presentar su INE serán aquellas que:

Manejen grandes cantidades de efectivo

Tengan negocios que realizan depósitos o retiros elevados

Acudan a ventanilla para mover sumas importantes.

Para la mayoría de los clientes que realizan operaciones cotidianas, no habrá cambios significativos.

Te recomendamos que si planeas retirar o depositar una cantidad alta, lo mejor es que acudas con:

-Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

-Tarjeta bancaria

-Información clara del origen o destino del dinero

Esto evitará retrasos o bloqueos en la operación.