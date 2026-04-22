¿El año pasado no recibiste aguinaldo aunque tenías credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)? Entonces, haz que este 2026 sea diferente: si eres adulto mayor y cuentas con la tarjeta, conoce los requisitos y lo que tienes que hacer para cobrar este beneficio. ¡Checa los detalles y no te pierdas esta oportunidad!

En 2025 cientos de adultos mayores con tarjeta INAPAM tuvieron la oportunidad de recibir el pago de aguinaldo, ese dinero que llega al final del año y que generalmente equivale a una buena suma de efectivo. Debido a esto es que ahora las personas de la tercera edad se preguntan si podrán solicitarlo en 2026 y qué necesitan para hacerlo.

La respuesta es simple: sí pueden cobrar aguinaldo, pero no todos los adultos mayores con credencial INAPAM lo reciben, ya que este beneficio no está ligado directamente con la credencial, sino con el ingreso a un programa especial.

¿Qué adultos mayores con INAPAM recibirán aguinaldo 2026?

Los adultos mayores que recibirán aguinaldo 2026 serán aquellos que estén dados de alta en el programa Vinculación Productiva, el cual permite que se integren a empleos ajustados a sus capacidades. En dichos trabajos, los patrones están obligados a ofrecer sueldo base y prestaciones de ley (esto incluye el aguinaldo).

Requisitos para recibir aguinaldo INAPAM este 2026

Los requisitos para inscribirse al programa de Vinculación Productiva del INAPAM y así poder cobrar un aguinaldo son:

Tener 60 años o más

Contar con la tarjeta INAPAM

Presentar identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte vigente, licencia de conducir o carnet de salud IMSS).

¿Cuánto dinero dará el INAPAM de aguinaldo 2026?

El aguinaldo es equivalente a al menos 15 días de salario bruto por año completo trabajado, así lo marca la Ley Federal del Trabajo (LFT) en su artículo 87. Para un trabajador de la tercera edad que recibe el salario mínimo de $315.04 pesos, su aguinaldo sería de alrededor de $4,725.60 pesos.

Considera que el monto de dicha prestación dependerá del sueldo que reciba el adulto mayor que se encuentre laborando con ayuda del programa de Vinculación Productiva.

Es importante mencionar que la credencial del INAPAM no garantiza el pago de aguinaldo, pero sí ofrece beneficios importantes como:

-Descuentos en transporte, medicamentos y servicios

-Tarifas preferenciales en algunos comercios

-Acceso a programas sociales y actividades.