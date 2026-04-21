Buenas noticias para los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ya que las autoridades confirmaron que se adelantará el pago de la pensión de mayo de 2026, por lo que los adultos mayores podrán retirar su dinero antes de tiempo, incluso primero que los beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). ¡Conoce la fecha exacta y todos los detalles!

Son muchos los adultos mayores que ya esperan con ansias el siguiente pago de su pensión; para fortuna de los beneficiarios de dicha prestación económica del ISSSTE, ellos recibirán su dinero de mayo en abril, es decir, que se adelantará la fecha de depósito.

El ISSSTE confirmó el adelanto en el pago de pensiones, medida que beneficiará a miles de jubilados en el país. De acuerdo con el calendario actualizado, el depósito será anticipado, lo que permitirá a los pensionados contar con su dinero para cubrir gastos esenciales.

¿Cuándo se adelanta el pago de la pensión ISSSTE mayo 2026?

El instituto estableció que el pago de la pensión de mayo se realizará en los últimos días de abril. Dicho depósito se verá reflejado el miércoles 29 de abril de 2026. El adelanto aplicará para:

Pensionados por jubilación

Pensionados por retiro por edad y tiempo de servicio

Es decir, todos los afiliados al sistema de pensiones del ISSSTE recibirán su pago bajo este esquema adelantado.

¿Habrá cambios en el monto de la pensión ISSSTE mayo 2026?

El organismo aclaró que el monto de la pensión no cambia, ya que el ajuste únicamente corresponde a la fecha de depósito. Los pagos seguirán calculándose conforme a las condiciones individuales de cada derechohabiente.

El ISSSTE recomienda a sus beneficiarios estar atentos a sus cuentas bancarias en las fechas señaladas, evitar acudir antes de tiempo a sucursales para prevenir aglomeraciones, así como consultar canales oficiales ante cualquier duda

Calendario oficial de pagos ISSSTE 2026

Los pagos restantes del año se entregarán en las siguiente fechas:

-Mayo: 29 de abril de 2026.

-Junio: 29 de mayo de 2026.

-Julio: 29 de junio de 2026.

-Agosto: 30 de julio de 2026.

-Septiembre: 28 de agosto de 2026.

-Octubre: 30 de septiembre de 2026.

-Noviembre: 29 de octubre de 2026.

-Diciembre: 27 de noviembre de 2026.