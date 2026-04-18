La espera terminó para millones de adultos mayores en México: tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya tienen definido el calendario de depósitos para mayo 2026, por lo que ya se sabe a partir de cuándo los pensionados podrán ir al banco a retirar su efectivo. Si quieres enterarte sobre el próximo pago a jubilados, sigue leyendo para que conozcas quién recibe primero su dinero y los montos que se estarán entregando.

Después de una temporada de gastos y vacaciones por Semana Santa, los adultos mayores esperan con ansías su siguiente pago de pensión, el cual llegará en unos cuantos días.

Sin embargo, el siguiente depósito también estará marcado por un Megapuente, pues a finales de abril se celebrará el Día del Niño, mientras que a principios de mayo se espera que hayan días de descanso por el Día del Trabajo y por la Conmemoración de la Batalla de Puebla.

Es por estas razones que los pensionados tienen dudas sobre cuándo caerá su pago de mayo 2026, si se adelantará unos días o si tendrán que esperar para poder cobrar su dinero.

¿Quién cobra primero la pensión en mayo 2026?

De acuerdo con el esquema habitual de pagos, los pensionados del ISSSTE serán los primeros en recibir su depósito. Esto se debe a que esta institución suele adelantar los pagos al cierre del mes anterior. El depósito está programado para el miércoles 29 de abril de 2026.

¿Cuándo pagan la pensión IMSS de mayo 2026?

Por su parte, los pensionados del IMSS recibirán su dinero durante los primeros días hábiles del mes correspondiente, pero tendrán que esperar más tiempo pues el pago no se adelantará ni se depositará el 1 de mayo.

El IMSS pagará a sus pensionados el lunes 4 de mayo de 2026.

¿De cuánto será el monto?

El monto que recibe cada pensionado depende de factores como:

Semanas cotizadas

Salario base registrado

Régimen de pensión (Ley 73 o Ley 97 en el caso del IMSS)

Incrementos anuales por inflación

Los pagos pueden ir hasta más de $30,000 pesos, dependiendo del historial laboral de cada beneficiario.

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios de las pensiones del IMSS e ISSSTE revisar su saldo directamente en cajeros o apps bancarias y planear con anticipación su visita al banco para prevenir filas.