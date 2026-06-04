Ricardo Salinas Pliego reaccionó a la carta publicada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en torno a Donald Trump y la injerencia que presuntamente ejerce en México en torno a los temas del narcotráfico e investigaciones contra políticos.

El empresario abordó la carta de AMLO, e hizo especial énfasis en la razón, según él, del por qué salió de su retiro, presuntamente por "miedo" de lo que le está ocurriendo a los políticos de Morena que ahora están siendo investigados por Estados Unidos por vínculos al crimen organizado y fraudes.

Sin tapujos, el millonario señaló que en realidad el expresidente publicó su carta en contra de Estados Unidos porque tiene miedo de las investigaciones que el Departamento de Justicia de estados Unidos está llevando a cabo sobre varios líderes políticos como los gobernadores Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Alfonso Durazo (Sonora) y Américo Villareal (Tamaulipas).

“Dice el Peje que tiene mucho miedo porque el @TheJusticeDept va por sus hijos, por su ‘hermano’ @adan_ugusto y por él. Yo digo que sin llorar y que aguante las consecuencias de aliarse con los narcos”, señaló el empresario en X citando la carta.

Se sabe que el dueño de TV Azteca ha sido crítico con las últimas dos administraciones presidenciales de México, tanto en la de AMLO como en la actual de Claudia Sheinbaum.

En los últimos dos sexenios, el empresario los ha señalado por el aumento de impuestos, el gasto excesivo en proyectos urbanos y políticos, corrupción y la presunta vinculación del gobierno con el narcotráfico.

Asimismo, ha sido duro con sus opiniones acerca de la presunta persecución que se le ha hecho de forma pública por parte del mismo gobierno y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) con respecto al pago de sus impuestos y declaraciones fiscales.

Dice el peje que tiene mucho miedo porque el @TheJusticeDept va por sus hijos, por su “hermano” @adan_augusto y por el.



Yo digo que sin llorar y que aguante las consecuencias de aliarse con los narcos. https://t.co/4pNBOlLk4z — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 4, 2026

¿Qué dijo AMLO sobre el ‘otro Trump’ y la injerencia en México?

En una carta difundida el 3 de junio , el expresidente Andrés Manuel López Obrador “regresó” de su retiro político para expresar su respaldo a la presidenta Sheinbaum y criticar lo que considera una actitud intervencionista por parte de Donald Trump y de funcionarios de Estados Unidos.

Según el exmandatario tabasqueño, existen sectores políticos estadounidenses que buscan influir en la vida pública de México, debilitando al movimiento de la llamada Cuarta Transformación y favoreciendo a grupos de oposición.

“Algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel, por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas”, apuntó AMLO.

El expresidente también señaló que le sorprende el cambio de postura del presidente Trump respecto a México, ya que durante su gobierno mantuvieron una relación de cooperación y respeto mutuo.

En ese contexto, atribuyó las tensiones actuales a la influencia de asesores con posturas más radicales y concluyó su mensaje con una frase que generó gran debate político: “Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”.

“El Trump de ahora es distinto al que traté. Mientras fui presidente, se abstuvo de hablar mal de los mexicanos”, apuntó. “(...) No descarto, y deseo, que el presidente Trump rectifique, ojalá vuelva a gobernar como antes, con entusiasmo, de manera personal, no delegando lo fundamental, confiado en su juicio práctico y en su instinto certero, y que mande al carajo a las rémoras que lo rodean y azuzan, trátese de quienes se trate, sean paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizones, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados trepadores o malvados”, señaló.