Si Venezuela adelantó la Navidad para octubre... ¿por qué la Ciudad de México no adelantaría el Día de Muertos en pleno junio? A escasos días que se inaugure el Mundial de la FIFA 2026 en la capital mexicana, el gobierno ha revelado los planes que tiene para recibir a los turistas con el Gran Desfile Mundialista, con todo y flores de cempasúchil, catrinas y hasta una ofrenda futbolera.

¡Así como lo leíste! De acuerdo con lo anunciado por la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, se recibirá al Mundial con música, baile, cultura mexicana más allá del ambiente pambolero por los 8 partidos que se disputarán en el Estadio Ciudad de México.

El Gran Desfile Mundialista, que se llevará a cabo en Reforma, combinará carros alegóricos, uno de ellos con una ofrenda de muertos dedicada a las leyendas del futbol; así como el desfile de 50 catrinas, danza prehispánica, charros, chinelos y hasta el popular sonidero de La Changa.

“Vamos a juntar la fiesta de Día de Muertos haciendo homenaje a las leyendas que ya no están con nosotros”, anunció Brugada, destacando figuras como Pelé y Diego Armando Maradona.

El desfile también se ajolotizará con la presencia de carros alegóricos de alebrijes pintados como ajolotes, colibríes y cacomixtles.

En torno a la música, el sonidero La Changa también va a desfilar por el Gran Desfile Mundialista sobre su propio carro alegórico, transformando Paseo de la Reforma en una verdadera pista de baile.

Asimismo, habrá otros elementos festivos en el desfile como carros alegóricos homenajeando los Mundiales de 1970, 1986 y el Mundial femenil de 1971; globos gigantes con las mascotas mundialistas, globos con las banderas de los países participantes, y la participación de organilleros, luchadores, vendedores de dulces y más.

Y si no fuera suficiente el desfile al estilo Día de Muertos, la Ciudad de México ya está plantando flores de cempasúchil sobre Paseo de la Reforma. En las últimas horas se han hecho virales fotografías y videos del corredor vial siendo decorado con esta flor típica mexicana de la temporada de Día de Muertos.

🇲🇽🌼 El color del #Cempasúchil, símbolo del #DíaDeMuertos, comienza a vestir Paseo de la #Reforma #CDMX, rumbo a la Copa del Mundo. Una forma muy mexicana de recibir a visitantes de todo el planeta. ¿Te gusta esta combinación de tradición y deporte?#Mundial #FIFAWorldCup… pic.twitter.com/x02C4xhal1 — Webcams de México (@webcamsdemexico) June 3, 2026

¿Cuándo será el Gran Desfile Mundialista de la CDMX? El gran evento de la CDMX se llevará a cabo en Paseo de la Reforma el próximo sábado 13 de junio de 2026, a las 13 horas. Se tiene planeado que parta de la glorieta de Diana Cazadora y avance sobre Reforma hasta llegar al Monumento de la Revolución.

Según destacó Brugada, este desfile gratuito será para todos los mexicanos que no puedan asistir al Mundial 2026: “El Mundial se vive no solo en el estadio. Pocos van a poder entrar al estadio, pero nosotros como Gobierno de la Ciudad estamos organizando un Mundial para el pueblo”.