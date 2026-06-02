Alemania ha abierto una nueva oportunidad laboral dirigida a profesionales mexicanos del área de la salud. A través del Servicio Nacional del Empleo (SNE), se lanzó una convocatoria para fisioterapeutas titulados interesados en trabajar en clínicas de rehabilitación en ese país europeo, en respuesta a la creciente demanda de personal especializado.

Esta oferta forma parte de un programa de movilidad laboral internacional, cuyo objetivo es conectar talento mexicano con mercados laborales extranjeros que requieren mano de obra calificada.

De acuerdo con la convocatoria, el empleo ofrece un salario aproximado de $37,800 pesos mensuales, además de prestaciones que incluyen seguridad social pública y apoyo en transporte.

Las vacantes están dirigidas a profesionales que deseen integrarse a uno de los sistemas de salud más reconocidos del mundo, caracterizado por su estabilidad laboral y altos estándares en atención médica.

¿En qué consiste el trabajo en Alemania?

Las vacantes son para laborar en una clínica de rehabilitación, donde el objetivo principal será brindar atención terapéutica a pacientes que requieren recuperación física.

Entre las principales funciones se encuentran:

Elaborar planes de tratamiento conforme a indicaciones médicas.

Realizar terapias de rehabilitación y ejercicios terapéuticos.

Evaluar la movilidad y condición musculoesquelética de los pacientes.

Dar seguimiento a los procesos de recuperación.

Manejar equipo especializado de fisioterapia.

Proporcionar orientación y acompañamiento durante el tratamiento.

Además, se espera que el personal mantenga protocolos de higiene y seguridad, así como una comunicación efectiva con el equipo médico.

Requisitos para aplicar

La convocatoria está enfocada en perfiles específicos. Estos son los requisitos principales:

Licenciatura en Fisioterapia (indispensable estar titulado).

Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en el área.

Conocimientos en:

Rehabilitación física.

Terapia manual.

Ejercicios terapéuticos.

Valoración física y funcional.

Habilidades como:

Trabajo en equipo.

Comunicación efectiva.

Adaptación al cambio.

Orientación al paciente.

Compromiso y mejora continua.

Un punto importante es que no se requiere idioma extranjero, lo que abre la puerta a más candidatos interesados.

Condiciones laborales

El empleo contempla condiciones claras para los postulantes:

Horario: lunes a viernes, de 08:00 a 17:00 horas.

Jornada: tiempo completo.

Tipo de contrato: temporal.

Disponibilidad para viajar: necesaria.

Estas condiciones permiten a los candidatos planificar su estancia en el extranjero desde el inicio.

Proceso de reclutamiento

El proceso de selección ya está en marcha y se realizará de manera estructurada:

Inicio del proceso: 27 de mayo de 2026.

Duración: aproximadamente 2 meses.

Entrevistas: virtuales.

Las personas interesadas pueden registrarse hasta el 22 de julio, plazo en el que deberán completar su postulación.

¿Cómo registrarse?

El SNE recomienda a los aspirantes:

Registrarse en la convocatoria a través de este enlace disponible .

Acudir a la oficina del Servicio Nacional del Empleo más cercana para recibir orientación.

Dar seguimiento puntual a cada etapa del proceso.

Este acompañamiento institucional busca garantizar que los candidatos cumplan correctamente con los requisitos y aumenten sus posibilidades de selección.

Más allá del salario, esta convocatoria representa una oportunidad relevante para fisioterapeutas mexicanos que buscan mejorar sus condiciones laborales, obtener experiencia internacional y desarrollarse en un entorno profesional altamente especializado.

Trabajar en Alemania no solo implica un cambio de país, sino también la posibilidad de integrarse a un sistema de salud consolidado y adquirir conocimientos que pueden marcar la diferencia en su carrera.