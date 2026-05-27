¿Quieres recibir un apoyo económico por parte de la Secretaría de Bienestar? Si tu respuesta es sí, revisa los programas que abrirán registro en junio y el monto que entregarán a los beneficiarios; entérate cuáles son los requisitos con los que tienes que cumplir para que no te den de baja y así puedas cobrar el dinero. ¡Anótalos!

La Secretaría de Bienestar cuenta con más de 15 programas sociales dirigidos a varios sectores de la población, los cuales buscan ayudar económicamente a las personas más vulnerables, tales como adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres trabajadoras, entre otras.

Cada cierto tiempo, dichos programas abren su convocatoria para registro, esto con la finalidad de que se sumen más personas y así todos tengan acceso a un recurso que les permita cubrir sus gastos y necesidades.

Uno de los programas Bienestar más importantes anunció que en junio abrirá registro por lo que es muy importante conocer todos los detalles del trámite, los requisitos que deben cumplir los interesados y el monto, para que no pierdan su oportunidad y se inscriban.

¿Qué programas Bienestar abren registro en junio 2026?

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro el 1 de junio y, según informaron las autoridades, estas inscripciones se realizarán de forma focalizada, es decir, que priorizarán a a las juventudes que se encuentran en zonas de mayor vulnerabilidad.

¿Cuánto dinero entrega?

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro actualmente da un apoyo de $9,582.47 pesos mensuales. Además, a los beneficiarios se les proporciona seguro médico del IMSS, el cual cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Requisitos para registrarte en junio a Jóvenes Construyendo el Futuro

Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse a la actividad de capacitación.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio (luz, agua, predial o teléfono) no mayor a 3 meses de haber sido expedido.

Inscribirse en la Plataforma Digital del programa por cuenta propia o con asistencia de personal autorizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), proporcionando la información requerida en el formulario de registro.

Bajo protesta de decir verdad, declarar no estar trabajando ni estudiando al momento de registrarse en el programa.

Fotografía con el rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sosteniendo la ficha de registro proporcionada por el programa.

Aceptar los términos de la carta compromiso donde accede a cumplir con las Reglas de Operación y otras disposiciones que le apliquen como participante del Programa.

Las personas extranjeras deberán presentar el documento oficial vigente que acredite su estancia legal en el país expedido por las autoridades migratorias correspondientes.

¿Quiénes pueden registrarse?

Jóvenes que tengan entre 18 y 29 años al momento de postularse a la actividad de capacitación.

¿Dónde puedes registrarte en Jóvenes Construyendo el Futuro junio 2026?

El primer paso para registrarse es en la página jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.