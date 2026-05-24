El anuncio de movilizaciones y un paro de labores por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), anunciado para iniciar el 1 de junio, ha generado dudas entre alumnos y padres de familia sobre si se verán afectadas las clases.

De acuerdo con lo definido por la coordinadora hace unos días, las movilizaciones comenzarán el próximo lunes 1 de junio de 2026 a nivel nacional, aunque algunas actividades comenzarán desde este lunes 25 de mayo en Oaxaca.

La Sección 22 de Oaxaca será la primera en iniciar sus actividades desde el lunes 25 de mayo con un paro indefinido local. Posteriormente, el lunes 1 de junio dará inicio a una huelga nacional con una megamarcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, donde se planea un plantón.

¿SEP suspende clases en CDMX por paro de la CNTE?

Hasta el momento la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha emitido un anuncio oficial sobre la suspensión de clases en la Ciudad de México y Zona Metropolitana para el 25 de mayo ni para el 1 de junio, así como tampoco ha dicho si se verán afectadas las actividades administrativas por el paro.

Lo que hasta el momento sí está claro, es que la CNTE está haciendo un llamado para el paro de labores y manifestación en la CDMX y Estado de México, así como en otras entidades donde tiene presencia, tales como:

Michoacán

Chiapas

Guerrero

Zacatecas

Baja California

Hidalgo

Yucatán

Veracruz

El calendario escolar de la SEP, todavía vigente, sigue en pie rumbo al fin de curso, que será el 15 de julio , pese a los planes de la coordinadora.

Pero antes de que concluya el ciclo escolar, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria disfrutarán de dos suspensiones escolares oficiales, alusivas a las últimas dos sesiones de Consejo Técnico Escolar.

Según el calendario, habrá un puente vacacional el viernes 29 de mayo y otro más el viernes 26 de junio.

Hasta el momento tampoco hay certeza sobre lo que ocurrirá en las escuelas de educación básica en la CDMX por el inicio del Mundial de la FIFA 2026, que será el jueves 11 de junio , si habrá suspensión de clases en días de partido o si habrá clases en línea.

Cabe recordar que hace unos días, el titular de la SEP, Mario Delgado, anunció una modificación en el calendario que adelantaba las vacaciones poco más de un mes de anticipación, alegando el clima y los partidos de la justa deportiva. Este cambio fue cancelado y se decidió que se mantendría el día 15 de julio como el último del curso.

¿Por qué la CNTE se irá a paro nacional?

La CNTE anunció un paro nacional como medida de presión para exigir al Gobierno Federal la atención de demandas laborales y salariales que consideran pendientes desde hace años.

De acuerdo con sus dirigentes, buscarán aprovechar la atención mediática generada por el arranque de la Copa Mundial en la Ciudad de México para visibilizar sus exigencias.

Entre las principales demandas del magisterio destacan la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la llamada Reforma Educativa Peña-AMLO-Sheinbaum y el regreso de la jubilación por años de servicio, puntos que consideran fundamentales para mejorar las condiciones laborales del sector educativo.

La secretaria general de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación-CNTE, Yenny Araceli Pérez, también expresó el rechazo del movimiento al aumento salarial del 9 por ciento, al señalar que es insuficiente frente a la inflación y que no representa una verdadera revalorización del trabajo docente.