Después de que Sergio Mayer renunciara a Morena, Issabela Camil salió en su defensa y lanzó un polémico mensaje que generó cientos de reacciones, ya que la actriz no se quedó callada ni se guardó nada con tal de dejar en claro que su pareja actuó con rectitud y tuvo valor para dejar su militancia en el partido. Con la frase “Los tienes bien puestos”, Camil le mostró su apoyo incondicional y además de que reveló su postura sobre el tema.

Issabela Camil dio de qué hablar luego de reaccionar públicamente a la decisión de Sergio Mayer de abandonar Morena. Las declaraciones de la actriz, de 57 años, llamaron especialmente la atención por la contundente frase que dedicó a su esposo.

El pasado 21 de mayo, Sergio Mayer celebró su cumpleaños número 60 y recibió varias felicitaciones, incluida la de su esposa, quien le escribió: "Feliz cumpleaños al hombre que no deja de sorprenderme y recordarme que solo se vive una vez. Te amo Mayer. Los tienes bien puestos".

Con esto Issabela Camil expresó su apoyo hacia la postura de Mayer respecto a Morena y las decisiones políticas que tomó en los últimos meses, como pedir licencia para participar en La Casa de los Famosos de Telemundo, que finalmente fue la situación que lo llevó a ya no formar parte del partido.

Sergio Mayer acusa de “maltrato” a Morena tras renunciar

En un encuentro con medios de comunicación, el exintegrante de la bancada de Morena explicó el verdadero motivo de su renuncia e indicó que se debió a los maltratos que sufrió tras participar en el famoso reality show.

“Hubo temas de maltrato innecesario. Creo que hubo rudeza innecesaria en muchos temas, que no tengo ni que decirlos. No tengo ninguna necesidad de ello. Te lo dicen: ‘Para estar en la política hay que tragar sapos’, pero yo no tengo que tragar sapos ajenos”, comentó.

Del mismo modo Mayer aseguró que no tenía respaldo dentro de Morena ya que dentro del partido existen bandos y él no quería formar parte de ninguno, pues deseaba tomar de manera libre sus propias decisiones.