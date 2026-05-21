Otra vez Donald Trump hizo un comentario a Melania que fue señalado por miles como inapropiado y hasta preocupante: durante el tradicional picnic del Congreso, celebrado en el jardín sur de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos dijo públicamente y frente a todas las cámaras “voy a tener que deshacerme de ella”, frase que le ha dado la vuelta al mundo y que ha generado toda clase de reacciones, la mayoría de desaprobación.

Desde hace años se rumora que el matrimonio de Melania y Trump se sostiene sólo por conveniencia, ya que medios internacionales han reportado que la pareja ya no vive en el mismo hogar, además de que aseguran que la esposa del político está “harta” de él y evita a toda costa pasar tiempo a su lado o acompañarlo en eventos públicos.

Se dice que la razón por la que Melania no soporta a Trump es porque él no la respeta y la hace menos, además de que el presidente de la Unión Americana ha sido directamente acusado de abuso sexual y por haberse relacionado con una actriz porno.

En este contexto, durante el picnic del Congreso, evento en el que Melania fue la maestra de ceremonias, la exmodelo eslovena-estadounidense dio un discurso y, posteriormente, intervino su marido, quien subió al estrado y admitió que "odiaba" hablar después de ella, según él, debido a la elocuencia e inteligencia que tiene.

Aunque Trump elogió a Melania por haber protagonizado una película que, según él, alcanzó el número uno en salas de cine y en plataformas de streaming, después pronunció unas palabras que fueron ofensivas, según señalaron internautas alrededor del mundo.

"Pero recuerden: solo hay espacio para una estrella en la familia, así que voy a tener que deshacerme de ella", afirmó Trump en tono de broma.

Esta no es la primera vez que Trump "agrede" y hace un comentario inapropiado a su esposa: hace unas semanas, durante la visita del rey Carlos III y la reina Camila a la Casa Blanca, comparó el tiempo que llevaban casado con Melania con el tiempo que duraron sus padres juntos: "Estuvieron casados ​​durante 63 años. Y disculpen, si no les importa, ese es un récord que no podremos igualar (...) simplemente no va a funcionar así. Nos irá bien, pero no tan bien, 63 años”, agregó.