La primera dama de EU, Melania Trump, negó este jueves en una inusual comparecencia pública haber tenido una relación cercana con Jeffrey Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell, en lo que es su primera declaración pública desde que el año pasado retornara el foco sobre las relaciones de diversas personalidades con el fallecido pederasta.

"Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy", aseguró la exmodelo en una declaración a los medios realizada en la Casa Blanca en la que también aseguró que no conoció a su marido, el presidente Donald Trump , a través del financiero.

"Para ser clara: nunca mantuve relación alguna con Epstein ni con su cómplice, Maxwell", aseguró la primera dama, que añadió que "de vez en cuando" ella y su marido resultaron invitados a las mismas fiestas "dado que la coincidencia en los círculos sociales es habitual tanto en la ciudad de Nueva York como en Palm Beach".

También dijo que los intercambios por correo electrónico que mantuvo con Ghislaine Maxwell, la expareja y principal cómplice de Epstein, "no puede calificarse como nada más que correspondencia casual".

BREAKING: First Lady Melania Trump urges Congress to provide Epstein victims with public hearing, saying "give these victims their opportunity to testify under oath, in front of Congress." pic.twitter.com/YTnSZnLd0a — MS NOW (@MSNOWNews) April 9, 2026

"No soy víctima de Epstein. Epstein no me presentó a Donald Trump. Conocí a mi esposo por casualidad en una fiesta en la ciudad de Nueva York en 1998", afirmó la primera dama.

Melania Trump dijo que la primera vez que se cruzó con Epstein, que se suicidó en su celda en una prisión federal en 2019, fue en el año 2000, en un evento al que asistió con el ahora presidente estadounidense.

"En aquel entonces, nunca había conocido a Epstein y no tenía conocimiento alguno de sus actividades delictivas" , apostilló.

La primera dama estadounidense denunció que han estado circulando en las redes sociales "numerosas imágenes y declaraciones" que calificó de "completamente falsas".

"Mi nombre nunca ha aparecido en documentos judiciales, declaraciones juradas, testimonios de víctimas ni en entrevistas del FBI relacionadas con el caso Epstein. Nunca tuve conocimiento alguno de los abusos cometidos por Epstein contra sus víctimas. Nunca estuve involucrada en ninguna capacidad. No fui partícipe. Nunca estuve en el avión de Epstein ni visité su isla privada", afirmó con contundencia.

Melania Trump cerró su mensaje instado al Congreso a que conceda una audiencia pública a las mujeres que han sido víctimas de Epstein para tratar de arrojar más luz sobre el caso.

El asunto de los documentos de la investigación sobre el fallecido pederasta ha pesado enormemente sobre el Gobierno Trump desde el verano pasado, ante las reclamaciones de que se publiquen íntegramente los archivos del caso, que parece involucrar a muchas hombres poderosos.

Desde el otoño pasado, el Departamento de Justicia se vio obligado a hacer públicos cientos de miles de documentos -censurados para proteger a víctimas y para no malograr investigaciones en curso- pero esto no logró apaciguar los ánimos y se cree que el persistente descontento en torno al asunto fue un elemento que pesó en la reciente destitución de la fiscal general, Pam Bondi. EFE