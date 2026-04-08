La primera dama Melania Trump mantiene una postura firme cuando se trata de proteger a Barron Trump, el hijo que comparte con el presidente Donald Trump, especialmente en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán.

El aumento de rumores sobre un posible regreso del servicio militar obligatorio para que Estados Unidos pueda enviar a más soldados a combatir en Medio Oriente ha desatado especulaciones en redes sociales sobre si el hijo menor de Trump podría ser reclutado, lo que ha reavivado la preocupación de Melania por la privacidad y seguridad de Barron, quien, dicen, está en edad de entrar a las Fuerzas Armadas y cumple con todos los requisitos.

Aunque no hay una decisión oficial al respecto, la posibilidad de que jóvenes como Barron puedan ser llamados al servicio militar en Estados Unidos en medio de una complicada etapa de tensiones en Medio Oriente ha generado debate en redes y en la opinión pública; mientras algunos están dispuestos a pelear por su país, incluso políticos, otros más no están dispuestos a poner en riesgo su vida.

Hace unas semanas, el exgobernador de Minnesota y exmiembro de los Navy SEAL, Jesse Ventura, invitó a Barrón a enlistarse y a hacer lo que su padre no hizo en su juventud: pelear por su país. “Haz algo que tu padre no tuvo el patriotismo para hacer”, dijo en el programa de Piers Morgan Uncensored.

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“¿Cómo puedes enviar a los hijos de otros a la guerra si no estás dispuesto a enviar a los tuyos”, señaló.

Barron Trump, de 20 años, ha llevado una vida discreta desde que comenzó el segundo mandato de su padre, apareciendo en público en contadas ocasiones, como durante el discurso del Estado de la Unión en febrero, y dedicándose a la Escuela de Negocios de Stern en la Universidad de Nueva York y a su incipiente carrera como empresario de bienes raíces.

La primera dama ha sido clara en su intención de mantenerlo alejado de los reflectores, ya que considera que la atención mediática excesiva puede afectar su desarrollo personal y su vida cotidiana, según afirma el medio británico The Mirror.

La privacidad del heredero se vio comprometida durante las vacaciones de invierno en Mar-a-Lago, el exclusivo club familiar en Florida. Según reportes, algunos invitados tomaron fotos y videos de Barron durante las celebraciones navideñas de 2025, rompiendo una “regla no escrita” que establece que los asistentes a cualquier evento de los Trump donde participe Barron no deben molestarlo ni grabarlo mientras convive con su familia.

Fuentes cercanas revelaron a People que Melania Trump se mostró molesta por el incidente, ya que considera que su hijo no es una figura pública activa y merece privacidad. Aunque circularon rumores de que se amenazó con retirar la membresía del club de Mar-a-Lago a quienes grabaron al joven, algunas versiones señalan que simplemente se pidió de manera discreta que dejaran de tomar imágenes.

“Melania protege a su hijo de cualquiera que le grabe vídeos o fotos que puedan perjudicarlo o dejarlo en mal lugar. Si fuera necesario, se opondría rotundamente, pero hasta ahora no ha ocurrido nada tan estresante”, detalló el informante.

Los esfuerzos de proteger a su primogénito no es reciente y no sólo han estado enfocados en el tema del servicio militar ni de las posibilidades de que combata en Irán junto a las fuerzas estadounidenses, a lo largo de los años, Melania ha intentado que Barron esté fuera del ojo público y se involucre directamente con la política o sea exhibido en redes sociales con fotografías o videos.

Personas del entorno de Melania apuntan que la primera dama lleva a cabo una estrategia para mantener un perfil bajo, intervenir únicamente cuando es necesario y evitar confrontaciones públicas que puedan aumentar la presión mediática sobre su hijo, en especial con todos los temas relacionados con Donald Trump y su gestión.