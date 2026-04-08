La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este miércoles la tregua de dos semanas pactada entre Irán y Estados Unidos tras casi seis semanas de guerra, lo cual dijo es algo "bueno" para el país por los precios del petróleo, y expresó su esperanza de que haya paz en Oriente Medio.

"Creo que el mundo entero reconoce estas dos semanas que se dieron ayer entre Irán y Estados Unidos", expresó durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana destacó que el entendimiento temporal entre ambos países conlleva beneficios para el mundo y para México, particularmente por la estabilización de los mercados energéticos.

"Es algo bueno para el país también porque han bajado los precios del petróleo", afirmó.

Añadió que la expectativa global es que el diálogo contribuya a disminuir tensiones regionales: "El mundo entero en este momento está buscando que haya paz en Irán y en el Medio Oriente", dijo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes por la noche un cese temporal de hostilidades de dos semanas con Irán, durante las cuales ambas partes negociarán en Pakistán un posible acuerdo de paz basado en una propuesta de diez puntos presentada por Teherán.

La presente tregua incluye el compromiso de permitir el paso seguro por el estrecho de Ormuz, una de las principales vías globales de transporte petrolero, en coordinación con la república islámica.