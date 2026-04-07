Un joven integrante de la familia real se está robando los reflectores y la atención de todo el mundo y no, no es el príncipen Harry: se trata de James Mountbatten-Windsor, de 18 años, quien ha sido nombrado como el actual soltero más codiciado de Reino Unido, quitándole así al príncipe William el puesto que mantuvo por muchos años. ¿Quién es el conde de Wessex, de quién es hijo y a qué se dedica? ¡Conócelo!

En medio de las celebraciones de Pascua, la familia real británica volvió a acaparar la atención pública. Sin embargo, esta vez no fue el protagonismo habitual del heredero al trono, el príncipe William, lo que dominó las conversaciones, sino la inesperada aparición de James Mountbatten-Windsor, quien ha mantenido un perfil bajo durante toda su vida.

En su juventud, el príncipe William fue conocido mundialmente como uno de los solteros más codiciados. A partir del año 2000, cuando cumplió 18, la prensa se obsesionó con la vida amorosa del hijo mayor de Carlos y Diana; posteriormente, durante sus estudios en la Universidad de St Andrews en Escocia, el príncipe de Gales se robó las cámaras cuando comenzó su relación con Kate Middleton; mantuvo su puesto de los solteros más codiciados hasta la confirmación de su boda el 16 de noviembre de 2010.

Pero ahora, el Conde de Wessex se perfila para ser uno de los solteros más codiciados y el joven al cual perseguirán los paparazzi en cuanto lo vean saliendo con una chica. Su porte elegante y discreto durante el tradicional servicio religioso de Pascua atrajo la atención de los presentes y la prensa británica a la fecha no deja de hablar del hijo del príncipe Eduardo y de Sophie de Edimburgo.

El interés por James no solo radica en su imagen, sino también en el misterio que rodea su vida. A diferencia de otros miembros jóvenes de la realeza, ha sido criado con mayor privacidad, lo que ha contribuido a generar curiosidad sobre su personalidad, intereses y futuro dentro de la monarquía.

Expertos en realeza señalan que cada generación de los Windsor suele tener figuras emergentes que conectan con el público más joven. Sin embargo, el caso de James destaca por su repentina popularidad y por su galanura.

¿Quién es James Mountbatten-Windsor?

James Alexander Philip Theo Mountbatten-Windsor, conde de Wessex, nació el 17 de diciembre de 2007; es el hijo menor del príncipe Eduardo y de Sophie, duques de Edimburgo. James es el nieto menor de la reina Isabel II y el príncipe Felipe, y sobrino del rey Carlos II, y, actualmente, ocupa el decimosexto lugar en la línea de sucesión al trono. El conde de Wessex estudia en el Radley College, un internado privado en Oxfordshire, Inglaterra.