¿Problemas entre el rey Carlos y la reina Camila? Dentro del Palacio de Buckingham se viven tensos momentos cuando la mamá de Kate Middleton se hace presente: una persona allegada a la familia real reveló que Camila no soporta a Carole Middleton, pero con el monarca británico es todo lo contrario ya que cambia la situación, pues él la “adora”.

Una nueva polémica sacude a la familia real: de acuerdo con recientes revelaciones, la relación entre Camila Parker Bowles y Carole Middleton estaría lejos de ser cordial, ya que la actitud y la participación de la mamá de la princesa de Gales estarían incomodando a la esposa de Carlos.

Una fuente le dijo al medio Examiner, que la reina Camila no tendría una buena relación con Carole Middleton desde que ésta última ha ejercido un papel más activo dentro de la realeza ya que se encuentra entablando relaciones cercanas con integrantes de la Corona, en especial con la princesa Ana.

El informante aseguró que la presencia de Carole Middleton no ha pasado desapercibida para la reina, quien supuestamente desconfía de su creciente influencia. “Se nota enseguida cómo Camila se irrita cada vez que Carole entra en la habitación (...) todos los demás en la familia la adoran, incluido Carlos, lo que muchos consideran la principal razón por la que a Camilla no le cae bien”, dijo.

Si bien Camila, de 78 años, sigue mostrándose educada en público, en privado ha cuestionado las intenciones de Carole, de 71. “Camilla es educada con ella en persona, pero no es ningún secreto que piensa que es una loba con piel de cordero (...) está convencida de que intenta socavarla en secreto, la misma sospecha que tiene de Kate”, mencionó.

La fuente agregó que la cercana relación de Carole con el príncipe William ha fortalecido su posición dentro de la realeza británica: “No hay mucha gente en la que puedan confiar plenamente ahora mismo, así que, desde su punto de vista, tiene todo el sentido del mundo recurrir a alguien de confianza como Carole (...) la realidad es que Carole ha aparecido en un momento en que necesitaban apoyo y ha demostrado ser una presencia constante y compasiva”, explicó.

Y no sólo eso sino que Carole Middleton también ha desarrollado un vínculo con la princesa Ana. “Ahora forma parte del círculo íntimo, le guste o no a Camila, y más adelante, cuando William tome todas las decisiones, su posición estará aún más asegurada. Y Camila estará acabada”, enfatizó.

Mientras Camila proviene de la aristocracia británica, Carole Middleton tiene un origen más cercano a la clase media, lo que habría marcado una distancia en su dinámica. En medio de esta supuesta tensión, Kate Middleton podría estar intentando equilibrar la situación ya que se sabe que tiene una excelente capacidad para mantener la armonía dentro de la familia real, evitando que los conflictos trasciendan públicamente.