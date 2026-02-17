Una historia sobre el romance entre Kate Middleton y el príncipe William generó polémica y cientos de comentarios luego de que se diera a conocer que la princesa le habría dado un ultimátum al heredero al trono para que se comprometiera con ella; dicho comentario fue apoyado por la fallecida reina Isabel II, por lo que William habría sido presionado para avanzar en su relación: ¿Lo obligaron a casarse? Esto es lo que sabe.

Un nuevo escándalo rodea a la familia real la cual está bajo la mira desde que nuevamente fue vinculado el expríncipe Andrés con Jeffrey Epstein. En esta ocasión el rumor involucra a una de las parejas más sólidas de la realeza a nivel mundial: Kate Middleton y el príncipe William llevan en total más de 20 años juntos (considerando que se les vinculó sentimentalmente desde 2003), tiempo en el que han sido vistos como un ejemplo del amor y el apoyo incondicional.

Sin embargo, a lo largo de todo este tiempo han enfrentado varios escándalos, de los más sonados, la supuesta infidelidad del príncipe de Gales con la mejor amiga de Kate, llamada Rose Hanbury; por otro lado, la enfermedad de la princesa y su batalla contra el cáncer también ha mantenido a la pareja bajo los reflectores.

Ahora, tras la publicación del libro William and Catherine: The Intimate Inside Story, de Russell Myers, salió a la luz un dato que indicaría que William se comprometió con Kate por la presión que ejerció la princesa, pero también, la fallecida reina Isabel II.

De acuerdo con el biógrafo, antes de su separación, y cuatro años después de haber comenzado su relación tras conocerse en la Universidad de St Andrews, Kate le dio a William un "ultimátum", diciéndole que se comprometiera con su futuro o ella se alejaría.

“Kate le dio un ultimátum a William. Si bien no exigió explícitamente un compromiso ni siquiera una promesa de matrimonio, sí rompió con la personalidad gentil y posiblemente sumisa que había caracterizado su relación con el futuro rey”, señaló Myers.

En ese momento, la reina Isabel II intervino para reconciliarlos pues convenció a William de reanudar la relación: “Al percibir que William estaba pasando por un mal momento, la reina lo invitó a un almuerzo dominical para evaluar su estado de ánimo. William estaba más que abatido y preocupado por si estaba desperdiciando la única constante en su vida. Estaba, según una fuente bien informada, ‘completamente destrozado’”, narró el experto en la realeza británica.

Fue de esta forma como William se reconcilió con Kate y, tiempo más tarde, le pidió matrimonio, para después casarse con ella el 29 de abril de 2011 en la Abadía de Westminster, en Londres.