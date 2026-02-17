Pedro Pascal, la sensación latina en Hollywood, recientemente levantó sospechas de un nuevo romance tras ser visto con el director creativo de la cadena de lujo Faena, Rafael Olarra.

El actor de The Last of Us fue fotografiado por los paparazzis en varias salidas en Nueva York junto a Olarra, quien es conocido en el mundo del espectáculo estadounidense por su pasada relación con el también actor Luke Evans.

En una de las ocasiones que fueron vistos, Pedro y su acompañante se encontraban en el Lower East Side de Manhattan durante una salida nocturna, previo a esto, fueron vistos tomados del brazo mientras se dirigían a almorzar.

Durante sus salidas, los fanáticos identificaron a Pedro y se acercaron a pedirle fotografías y autógrafos que dio sin problemas y sin ser cuestionado por su vida personal y acompañante.

NO TE PIERDAS: Emily Ratajkowski presume figura de ensueño con glamoroso conjunto deportivo

Hasta el momento Pedro Pascal y Rafael Olarra no se ha referido a los rumores de romance, aunque se han estado dejando ver en público juntos con más frecuencia.

Se sabe que Rafael Olarra fue pareja de Luke Evans, Gastón en la Bella y la Bestia y Peter Jackson en The Hobbit: The Desolation of Smaug. De acuerdo con los informes, la expareja terminó su relación en 2021.

Por su parte, Pedro Pascal ha mantenido en privado su vida personal, en especial tratándose de relaciones amorosas. Desde que debutó en Hollywood se le han conocido pocos vínculos románticos y de los que se tiene considerados, pocos han sido confirmados.

Hace poco fue vinculado a Jennifer Aniston luego de que fueron vistos en una cena en Los Ángeles. Tras varios días de rumores, el mismo Pascal afirmó que eran sólo amigos cercanos: “Somos amigos y cenamos con amigos en común”, apuntó en una entrevista con E! News.

Antes de ello, Pascal fue vinculado a la actriz Robin Tunney en 2015; sin embargo, en ese entonces la estrella de The Mentalist estaba comprometida con Nick Marmet.

Hacia finales de la década de los 90, Pedro levantó rumores sobre un noviazgo con su compañera en La Ley y el Orden, Maria Dizzia; esta información nunca fue confirmada.

A lo largo de los años, el padre del internet, como es conocido entre sus fanáticos, ha sido vinculado a mujeres del medio, pero se sospecha de su orientación sexual.

Sus fanáticos apuntan que es parte de la comunidad LGBTQ+, pero en realidad la celebridad nunca ha hablado de su vida personal y por el contrario se ha enfocado en su carrera como actor y en las grandes producciones cinematográficas que lo han elevado a los cuernos de la luna en la última década.