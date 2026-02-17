La celebridad Kim Kardashian se llevó todos los reflectores al lucir un espectacular vestido de encaje y transparencias.

A través de una galería de fotos en Instagram, presumió su figura curvilínea ataviada en esta extravagante pieza que contenía aplicaciones brillantes. Dejó a la vista su lencería y usó un abrigo negro.

Kim Kardashian no llevó accesorios y dejó que el atuendo fuera protagonista. Dejó suelta su cabellera negra y llevó un maquillaje de apariencia natural, compuesto por base, rubor y labial nude.

Las fotografías salen a la luz luego de que Kim Kardashian, de 45 años, confirmara su romance con el piloto de carreras de Fórmula Uno, Lewis Hamilton, de 41 años. La noticia sorprendió, pues ellos se conocen desde hace más de 10 años.

De hecho, una fuente dijo al tabloide Daily Mail que Kanye West está “muy celoso”. “Ye está muy celoso, sí, se siente raro. Siempre se le hace raro ver a su exesposa salir con otro hombre. Se sentía raro con Pete Davidson y ahora se siente raro con Lewis Hamilton”, señaló.

Por ahora, Kim Kardashian le da poca importancia a lo que diga su ex. Ha llevado a su marca Skims a convertirse en todo un imperio. Fue valorada en 5,000 millones de dólares tras una ronda de financiación liderada por Goldman Sachs.

Una de las más recientes colaboraciones la tuvo con Nike, pero también ha lanzado colecciones con firmas de la talla de Dolce & Gabbana.

Según Kim Kardashian, SKIMS siempre se ha dedicado a redefinir lo esencial. “Aportamos el nivel de innovación, inclusión y calidad que la gente espera de productos que realmente marcarán la diferencia”, señala.

Kim Kardashian aclaró por fin la razón por la que las imágenes del príncipe Harry y Meghan Markle fueron eliminadas de su cuenta de Instagram tras la celebración del cumpleaños número 70 de su madre, Kris Jenner.

“Fue algo totalmente inocente, aunque suene increíble”, comentó Kim. “Mi mamá y Meghan son amigas desde hace muchos años y comparten una relación muy cercana”.

Según explicó, la pareja había autorizado inicialmente que las fotografías, tomadas durante la exclusiva fiesta de cumpleaños de Jenner, se hicieran públicas.

“Nos dijeron que no había problema en publicarlas”, aseguró. “Pero después de subirlas, al parecer se dieron cuenta de que coincidía con el Día del Recuerdo y no querían aparecer en una fiesta, aunque las fotos ya estaban en línea. Entonces decidieron quitarlas y luego pensaron: ‘Qué absurdo’”.