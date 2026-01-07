Kim Kardashian deslumbró tras compartir en su cuenta de Instagram una serie de imágenes en las que luce un impactante vestido negro.

La celebridad dejó claro, una vez más, su dominio del glamour al apostar por un diseño lleno de transparencias y delicadas lentejuelas que captaron la atención de sus millones de seguidores y generaron una ola de reacciones en redes sociales.

La prenda, de cuello halter, destaca por sus transparencias estratégicamente colocadas y aplicaciones brillantes a la altura del busto. El diseño se complementa con una atrevida abertura en la pierna izquierda, un elemento que elevó el dramatismo del look y reforzó el estilo que suele caracterizar algunas de sus apariciones.

Para darle un giro más glamoroso, Kim Kardashian sumó un abrigo negro de peluche, logrando un contraste interesante entre las transparencias del vestido y la textura del complemento. Esta elección no solo añadió volumen y presencia al conjunto, sino que también reforzó la estética lujosa y cuidada que proyecta.

En cuanto a belleza, la empresaria optó por un maquillaje sencillo pero contundente, resaltando sus facciones sin recargar el rostro. El cabello, llevado ligeramente despeinado, aportó un aire relajado.

Kim Kardashian también goza de sus éxitos profesionales. SKIMS, la empresa de Kim Kardashian, ahora tiene un valor de 4 mil millones de dólares. Una de las más recientes colaboraciones la tuvo con Nike, pero también ha lanzado colecciones con firmas de la talla de Dolce & Gabbana.

En entrevista con WWD.com dijo que sí visualiza hacer un desfile de modas con su marca, pero le daría un toque especial. “Tendría que ser una experiencia más que un desfile normal, pero nunca descartaría nada”.

“Conozco cada uno de los productos que tenemos, he probado todos los productos que están saliendo. Me encanta mostrar siempre nuestras medias y fajas. Creo que es muy importante, porque uso fajas con todo y creo que antes de [SKIMS], no es que no estuvieran aceptadas, simplemente no estaban de moda”, agregó.

Según Kim Kardashian, SKIMS siempre se ha dedicado a redefinir lo esencial. “Aportamos el nivel de innovación, inclusión y calidad que la gente espera de productos que realmente marcarán la diferencia”, señala.