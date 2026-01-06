Leonardo DiCaprio se encuentra furioso con Donald Trump tras el bombardeo de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, sucedida el pasado sábado 3 de enero. Dicho acontecimiento afectó al famoso quien no dudó en expresar su molesta con uno de sus allegados, según informó un medio internacional. ¿Qué fue lo que le enojó al actor? Esto se sabe.

Leonardo DiCaprio está "furioso" después de la operación militar que Estados Unidos llevó a cabo en Venezuela para capturar al presidente Maduro. Dicha situación afectó directamente al protagonista de “Titanic” y esto generó frustración y enojo en él, ya que, por un lado, le impidió cumplir con un compromiso de trabajo, mientras que por el otro, dicho acontecimiento tocó un tema trascendental en su agenda persona.

Según se informó, DiCaprio se encontraba en el Caribe (en San Bartolomé) cuando pasó lo de Venezuela, situación por la que se cerró el espacio aéreo en esa zona, obligando al actor a perderse una importante ceremonia de premios.

El ganador del Oscar, de 51 años, tenía previsto aparecer el sábado por la noche en la Gala de Premios del 37º Festival Internacional de Cine de Palm Springs, en California, para aceptar el Premio Desert Palm Achievement por su actuación en One Battle After Another.

Como resultado, DiCaprio envió un discurso de aceptación grabado que se reprodujo para la audiencia mientras sus coprotagonistas, Teyana Taylor y Chase Infiniti, rindieron homenaje en el escenario.

En el mensaje DiCaprio dijo: “Estoy atrapado en la Costa Este. Ojalá estuviera allí para celebrar con todos ustedes. Estoy realmente agradecido de ser parte de esto, incluso desde la distancia”.

RadarOnline informó que fuentes cercanas al actor dijeron que Leonardo DiCaprio entendió que una ceremonia de premios era “insignificante en comparación con los eventos globales”, pero agregó que la crisis hizo que “las consecuencias en el mundo real de las acciones de Trump fueran imposibles de ignorar para él y lo dejaron furioso”.

Otra fuente dijo que el suceso lo dejó "enojado y profundamente frustrado" y señaló que DiCaprio “ha odiado durante mucho tiempo el enfoque de Trump hacia el mundo”. El enojo del actor, quien es activista, también se debe a que Trump, de 79 años, prioriza la expansión de los combustibles fósiles.