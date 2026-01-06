Luego de que en septiembre pasado la separación de Nicole Kidman y Keith Urban sacudieran a Hollywood, este martes se dio a conocer que oficialmente de divorciaron tras casi 20 años de matrimonio.

De acuerdo con la revista People, la actriz y el cantante de country logran establecer varias clausulas, entre las que al parecer el cantante renunció al acuerdo prenupcial en el que, en caso de separación, Kidman tendría que pagarle a Urban cerca de 600 mil dólares por cada año que él se mantuviera “limpio” de drogas, monto que a la fecha ascendía a casi 17 millones de dólares.

Cabe destacar que a comparación de otros divorcios que suelen generar controversia en los medios de comunicación por las tensiones que surge entre los involucrados, este sólo tardó tres meses en concretarse.

Los abogados de Nicole Kidman y Ketih Urban argumentaron diferencias irreconciliables y dado a que tiene dos hijas en común, se establecieron varios acuerdos:

Ambos renunciaron a los derechos de la pensión alimenticia de las adolescentes, Faith, de 15 años, y Sunday, de 17

de 15 años, y de 17 También renunciaron a la manutención conyugal. " Cada persona también es responsable de sus propios honorarios y gastos legales ", se menciona en la nota de People

", se menciona en la nota de Establecieron reglas de comportamiento frente a sus hijas

Prohibieron hablar mal uno del otro frente a sus hijas

Los padres tendrán que alentar la convivencia familiar de sus hijas en la casa del otro

Ketih Urban tendrá derecho a verlas los fines de semana, dándole un total de 59 días al año

tendrá derecho a verlas los fines de semana, dándole un total de 59 días al año Faith y Sunday vivirán con Nicole Kidman los 306 días restantes

¿Cómo fue el divorcio de Nicole Kidman y Tom Cruise?

El acuerdo de la guarda y custodia que recién acaba de obtener Nicole Kidman con Keith Urban es un logro comparado con los acuerdos que ella logró en su divorcio con Tom Cruise en 2011 con quien adoptó a dos niños.

En ese momento, también argumentaron "diferencias irreconciliables" tras 11 años de matrimonio, pero el actor de "Misión Imposible" se quedó con los pequeños en contra de los deseos de la australiana.

Hecho que fue muy criticado y vinculado con el rechazo de la protagonista de "Los Otros" a sumarse a la Cineciología, religión a la que es muy devoto Tom Cruise.

¿Porque se divorció Nicole Kidman de Keith Urban?

Los reportes indican que la pareja se divorció por "diferencias irreconciliables", pero cabe destacar que diversos medios estadounidenses mencionaron que estaban separados desde el verano.

Las filtraciones sobre el inminente divorcio señalaron que desde meses atrás ya tenían muchos conflictos y que finalmente el cantante decidió abandonar su hogar para irse a vivir a Nashville.