Luego de que se informara que Nicole Kidman se está separando del cantante Keith Urban, se reveló que la cantante estaría obligada a pagarle al menos 17 millones de dólares debido a una cláusula prenupcial vinculada a la sobriedad.

De acuerdo con los informes, la actriz le hizo firmar un acuerdo prenupcial al cantante de country cuando se casaron en 2006 en el que se especificó que le daría al menos 600 mil dólares por cada año de matrimonio sólo si él se mantenía “limpio” de drogas.

En caso de que la pareja llegue a divorciarse, Nicole le deberá pagar por lo menos 17 millones de dólares ya que aparentemente Urban ha estado en condiciones de obtener el pago por no consumir cocaína ni alcohol y otras sustancias durante su matrimonio y hasta el momento.

El acuerdo prenupcial, descrito por el Daily Mail como “cláusula de cocaína”, fue firmado por Keith y Nicole antes de casarse, mientras el cantante estaba involucrado en un serio consumo de drogas y alcohol.

En una entrevista que dio la estrella country a Oprah en 2010, señaló que Kidman le ayudó a superar sus adicciones convenciéndolo de entrar a rehabilitación durante tres meses. Según dijo Urban, la decisión que tomó junto a la actriz le cambió la vida para siempre.

“En ese momento es donde realmente debería haberse marchado. Me alegra mucho que no lo hiciera, que tomara la decisión de cambiar de opinión e iniciara esta intervención, y lo hizo de tal manera que el amor que reinaba en esa habitación, en ese momento, era perfecto. Pensé: ‘¡Póngame las esposas, vamos!”, dijo el también compositor y guitarrista.

En otra entrevista con Rolling Stone, el cantante señaló que no sólo Nicole Kidman lo acompañó durante la rehabilitación, sino que estuvo rodeado de varios amigos y familiares.

Previo a esto, Urban le dijo a la revista en otra entrevista que se había negado a recibir apoyo hasta que conoció a la actriz: “Conocer a Nic, enamorarme de ella y empezar una relación son ella se convirtió, y me doy cuenta ahora en retrospectiva, en mi sobriedad. Así fue como logré mantener la calma”.

La pareja se separó a inicio de este verano, aunque ya tenía conflictos desde meses atrás, TMZ informó que Nicole había estado tratando de salvar su matrimonio de 19 años, pero el cantante decidió abandonar la casa familiar e irse a Nashville.