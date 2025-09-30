La actriz Sydney Sweeney cumplió 28 años de edad y lo celebró con una fiesta intergaláctica. A través de su cuenta de Instagram, compartió fotografías de la celebración con temática del espacio.

Ella deslumbró ataviada con un espectacular minivestido plateado con decenas de estrellas que la hacían lucir radiante. La prenda tenía amplio escote y completó el outfit con unas sandalias a juego. Britney Spears lució el mismo vestido para su álbum Circus de 2008.

Sydney Sweeney pays homage to Britney Spears by wearing the same dress she wore for her ‘Circus Era’ in 2008 🔥 pic.twitter.com/cJPdjzt4Y9 — santaspears (@santaspearsy2k) September 29, 2025

Sus estilistas peinaron su cabellera rubia en ondas y agregaron bastante volumen. Como parte del maquillaje, lució sombras plateadas, moradas y labial nude.

Algunos de los asistentes fueron Glen Powell, de 36 años, Lauren Sanchez, de 55, Wiz Khalifa, de 38, y Diplo, de 46.

La estrella, que está vinculada sentimentalmente con Scooter Braun, compartió fotos en su Instagram con el título: “Bienvenido al planeta Sydney”, seguido de emojis de extraterrestres, naves espaciales y cohetes.

El pastel de dos niveles se parecía a un cielo nocturno estrellado y estaba coronado con orbes que parecían planetas. Las festividades se llevaron a cabo en Vibiana's, un lugar para eventos especiales, en el centro de Los Ángeles.

La celebración se da luego de que Sydney Sweeney y Scooter Braun fueran vistos como pareja en Halloween Horror Nights de Universal Studios. La madre de la actriz, Lisa, y su padre, Steven, también estaban con ellos.

Después de su polémica campaña con American Eagle, Sydney Sweeney está de vuelta en las alfombras rojas para promocionar su nueva película Christy, donde interpreta a la leyenda del boxeo Christy Martin en una película biográfica.

La cinta muestra el caos que vivió la campeona mundial dentro y fuera del ring. Tras el estreno mundial en el Festival de Cine de Toronto, Sydney Sweeney se conmovió hasta las lágrimas por la ovación de pie que recibió y reflexionó sobre las extremas exigencias físicas de interpretar a “la mejor boxeadora del mundo”.

Mrs. Bezos was at Sydney Sweeney's birthday party. pic.twitter.com/pOHQGJ05in — Flappr (@flapprdotnet) September 29, 2025

Para prepararse, Sydney Sweeney dijo que ganó aproximadamente 15 kilos y se sometió a un régimen de entrenamiento intenso, yendo al gimnasio tres veces al día durante tres meses con entrenadores de boxeo, nutricionistas y entrenadores de pesas a su lado.

En el escenario junto a Martin, de 57 años, Sweeney reveló cómo era su dieta: “Mucho Chick-fil-A, mucho, mucho Smucker's, muchos batidos, muchos batidos de proteínas”.

No obstante, añadió: “Pero fue increíble poder encarnar plenamente a una mujer tan poderosa. Me sentí aún más fuerte. Fue realmente inspirador”.

Sweeney nunca ha sido nominada a un Oscar. Christy llega a los cines en un momento en el que posiblemente sea una de las estrellas más solicitadas de Hollywood.