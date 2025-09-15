Sydney Sweeney asistió a la gala anual de los premios Emmy 2025, misma que recibió a decenas de las estrellas hollywoodenses más exitosas en la televisión por sus recientes participaciones en series y programas de televisión estadounidenses.

A su paso por la alfombra roja, la actriz acaparó todas las miradas debido a su inigualable belleza y sensualidad, cubierta por un vestido rojo satinado, al estilo Jessica Rabbit.

LEE MÁS: Georgina Rodríguez presume figura de impacto con ajustado vestido negro en Nueva York

La celebridad, de 28 años, fue fotografiada desfilando ataviada con un maxivestido strapless de gala, rojo carmesí, diseñado con escote corazón, falda suelta y espalda ligeramente descubierta.

Combinó el atuendo con un collar de diamantes, pendientes a juego y discretos anillos a juego.

Sydney Sweeney presumió cabello rubio peinado en voluminosos mechones ondulados. Se lució bella y joven con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel con labial durazno y blush rosado.

Su asistencia a la entrega de premios ocurre en medio de la polémica que protagoniza por la campaña publicitaria que realizó para American Eagle y por la que la acusaron de racista y supremacista. A la par, se informó que la actriz había sido registrada como votante republicana en Florida.

Sydney Sweeney arrasa en la alfombra roja de los Emmy 2025 con look strapless al estilo Jessica Rabbit. Foto: EFE

Durante los Emmy, Sydney fue supuestamente ignorada por sus colegas actores debido a sus ideales políticos, en especial ahora que las luchas a favor de los migrantes y de Palestina están latentes en el país y dentro de la misma industria del cine.

Según se informó, la participación de Sydney en la gala fue limitada, no fue invitada a las fiestas posteriores y sólo acudió a la gala para entregar un premio.

La celebridad de Euphoria fue ignorada por el resto de los invitados luego de que se hiciera viral la campaña con American Eagle que, según los críticos, hizo apología a la propaganda nazi por sugerir que los genes de la actriz son los correctos, mismos que le dan el cabello rubio y los ojos azules.

Asimismo, se dice que estuvo incómoda durante la velada debido a que la ceremonia estuvo llena de estrellas que criticaron las políticas del presidente Donald Trump.