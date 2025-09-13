La actriz Margot Robbie dejó poco a la imaginación al recorrer la alfombra roja durante la premiere de su película A Big Bold Beautiful Journey, en Londres.

Se llevó todas las miradas ataviada con un espectacular y revelador vestido transparente de la colección de alta costura primavera 2025 de Armani Privé. La prenda estaba compuesta por una malla transparente con decenas de cristales bordados que formaron mosaicos, figuras de flores y contornos que acentuaron aún más su silueta.

La estrella, de 35 años de edad, dejó que el atuendo fuera el protagonista y únicamente resaltó su belleza con un maquillaje de apariencia natural, compuesto por rubor y un delicado labial rosa sobre los labios.

Margot Robbie/ AP

Margot Robbie/ AP

Una de las cosas que más llamó la atención fue la espectacular figura de Margot Robbie. Ella compartió hace tiempo su gusto por los alimentos dulces. No obstante, agregó que intenta comer sano cuando está en rodajes.

Margot Robbie/ AP

En entrevista con Emirates Woman, señaló: “No se me da bien la moderación. Me siento fatal si no como. No puedo simplemente tomar una ensalada todos los días y media copa de vino cada dos días. No puedo”.

Agregó que para el desayuno generalmente opta por avena con moras o un batido “verde” con col rizada y manzana. Para el almuerzo, uno de sus favoritos es el pollo al limón con arroz integral y la ensalada de tomates y pepino. La cena suele consistir en filetes de atún o una olla de verduras con fideos de arroz.

“No tengo una dieta muy buena. Me encanta la cerveza, las patatas fritas, las hamburguesas, pero si tengo que ponerme un bikini, como palitos de zanahoria durante tres días. Estoy en un extremo o en el otro”.

Por supuesto, el entrenamiento también es parte importante. Le gustan los entrenamientos cardiovasculares y correr, pero desde que grabó I Tonya, también reconoció la importancia de los ejercicios de fuerza.

La película A Big Bold Beautiful Journey es una fantasía romántica dirigida por Kogonada y protagonizada por Margot Robbie y Colin Farrell. Se estrena mundialmente el 18 de septiembre de 2025.

La historia sigue a Sarah y David, dos solteros que se conocen por casualidad en la boda de un amigo.

Lo que comienza como un encuentro casual se transforma en una travesía mágica y emocional cuando una inteligencia artificial en forma de GPS les ofrece la oportunidad de embarcarse en un viaje único: revivir momentos clave de sus vidas atravesando puertas que los llevan al pasado, al futuro y a escenarios simbólicos.