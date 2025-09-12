Sydney Sweeney vuelve a deslumbrar en el mundo de la moda como protagonista de la campaña publicitaria de otoño 2025 de Jimmy Choo. En el video promocional, la actriz aparece enfundada en un audaz bodysuit café de escote profundo, acompañado únicamente por unas botas altas de la firma, en una puesta en escena que mezcla el glamour con la energía de un set de rodaje.

La estética del clip juega con luces, clapperboards y transicione, dejando que los accesorios sean los verdaderos protagonistas. La campaña, dirigida por la creativa Sandra Choi, se centra en la idea de que los zapatos y accesorios tienen el poder de transformar a quien los lleva.

Sweeney encarna distintos personajes en la campaña publicitaria, desde una ejecutiva elegante hasta una musa urbana, demostrando que el estilo puede ser una herramienta de expresión personal.

Sydney Sweeney no solo modela los hero styles de la colección, como el bolso Bar Hobo en estampado cebra y los pumps Scarlett con tacón de gota, sino que también transmite una narrativa de empoderamiento y versatilidad.

Con esta colaboración, Jimmy Choo reafirma su lugar en el centro de la moda contemporánea, y Sweeney se consolida como un ícono de estilo que sabe cómo elevar la temperatura.

Después de su polémica campaña con American Eagle, Sydney Sweeney está de vuelta en las alfombras rojas para promocionar su nueva película Christy, donde interpreta a la leyenda del boxeo Christy Martin en una película biográfica.

La cinta muestra el caos que vivió la campeona mundial dentro y fuera del ring. Tras el estreno mundial en el Festival de Cine de Toronto, Sydney Sweeney se conmovió hasta las lágrimas por la ovación de pie que recibió y reflexionó sobre las extremas exigencias físicas de interpretar a “la mejor boxeadora del mundo”.

Para prepararse, Sydney Sweeney dijo que ganó aproximadamente 15 kilos y se sometió a un régimen de entrenamiento intenso, yendo al gimnasio tres veces al día durante tres meses con entrenadores de boxeo, nutricionistas y entrenadores de pesas a su lado.

En el escenario junto a Martin, de 57 años, Sweeney reveló cómo era su dieta: “Mucho Chick-fil-A, mucho, mucho Smucker's, muchos batidos, muchos batidos de proteínas”.

No obstante, añadió: “Pero fue increíble poder encarnar plenamente a una mujer tan poderosa. Me sentí aún más fuerte. Fue realmente inspirador”.

Sweeney nunca ha sido nominada a un Oscar. Christy llega a los cines en un momento en el que posiblemente sea una de las estrellas más solicitadas de Hollywood.