Sydney Sweeney volvió a acaparar todas las miradas con un look que redefine el clásico blazer. Durante un evento de la revista Variety, la actriz de Christy apostó por una versión audaz y sensual del tradicional traje sastre.

El conjunto, compuesto por un blazer gris con cortes estratégicos y transparencias, dejó al descubierto su escote, abdomen y espalda, demostrando que la elegancia puede convivir con un toque atrevido.

El diseño fue complementado con pantalones rectos que acentuaban su figura estilizada. Sweeney, conocida por su estilo camaleónico, llevó el cabello suelto peinado en ondas, dejando caer algunos mechones sobre su rostro. El maquillaje fue suave y sofisticado, con tonos nude, pestañas definidas y labios en tono rosa natural.

Con este look, el blazer deja de ser una prenda exclusivamente formal para convertirse en una declaración de estilo.

Después de su polémica campaña con American Eagle, Sydney Sweeney está de vuelta en las alfombras rojas para promocionar su nueva película Christy, donde interpreta a la leyenda del boxeo Christy Martin en una película biográfica.

La cinta muestra el caos que vivió la campeona mundial dentro y fuera del ring. Tras el estreno mundial en el Festival de Cine de Toronto, Sweeney se conmovió hasta las lágrimas por la ovación de pie que recibió y reflexionó sobre las extremas exigencias físicas de interpretar a “la mejor boxeadora del mundo”.

Para prepararse, Sydney Sweeney dijo que ganó aproximadamente 15 kilos y se sometió a un régimen de entrenamiento intenso, yendo al gimnasio tres veces al día durante tres meses con entrenadores de boxeo, nutricionistas y entrenadores de pesas a su lado.

En el escenario junto a Martin, de 57 años, Sweeney reveló cómo era su dieta: “Mucho Chick-fil-A, mucho, mucho Smucker's, muchos batidos, muchos batidos de proteínas”.

No obstante, añadió: “Pero fue increíble poder encarnar plenamente a una mujer tan poderosa. Me sentí aún más fuerte. Fue realmente inspirador”.

Sweeney nunca ha sido nominada a un Oscar. Christy llega a los cines en un momento en el que posiblemente sea una de las estrellas más solicitadas de Hollywood.