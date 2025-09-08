Luego de que se reportara que Ángela Aguilar está cancelando sus conciertos en Estados Unidos por la baja venta de boletos, Cazzu está alcanzando otro hito en su carrera al convertirse en actriz.

De acuerdo con los informes, la cantante argentina debutará como actriz en Risa, una película de drama y fantasía que lanzará Netflix antes de que termine este año.

Cazzu llegará a la plataforma streaming junto a otros actores argentinos reconocidos en la industria como Diego Peretti y Joaquìn Furriel. La primicia se centra en la historia de una niña de 10 años que pierde a su padre en un incendio, años después descubre que es capaz de hablar con los muertos y que deberá ayudarlos a cumplir su último deseo o solucionar pendientes, a cambio de ayudar a estas almas, la protagonista podrá tener una última plática con su padre.

En redes sociales circulan las primeras imágenes de este proyecto: aunque todavía no hay fecha confirmada de estreno, los fanáticos de La Jefa del trap ya esperan con ansias el nuevo proyecto que, según dicen, la consagrará como una artista multifacética, a la que le importa hacer crecer su carrera en lugar de vincularse a más polémicas con Christian Nodal y Ángela.

Precisamente, esta información surge después de que se viralizaran imágenes de las ventas de los boletos para la gira de Ángela Aguilar por Estados Unidos teniendo conflictos para ser vendidos.

Ángela ni su equipo se han pronunciado oficialmente por las cancelaciones de sus shows, pero en la página de Ticketmaster se ve que ya no están disponibles algunas fechas consideradas para el tour Libre Corazón.

El sitio web de la boletera ya sólo ofrece la venta a 14 de los 18 conciertos que tenía considerada la hija de Pepe Aguilar; una de las fechas presuntamente canceladas es la fecha inicial del tour, que se llevaría a cabo el 24 de octubre en el Ritz Theatre de Nueva Jersey. Al momento de hacer la compra, el sitio web genera un mensaje de cancelación.

Por el contrario, Cazzu está a punto de iniciar su gira Latinaje con éxito en ventas en Argentina. Los fanáticos y usuarios de internet decidieron tomar partido en la polémica que todavía protagoniza Aguilar y Nodal, y en la que se ha visto involucrada Cazzu.

Y es que han sido los mismos fans que han hecho sold out en varios eventos que tiene agendados la cantante. Tan sólo en Argentina tiene cuatro Arenas Móvistar agotadas, mientras que en México tiene cuatro conciertos totalmente vendidos: dos en la CDMX, uno en Guadalajara y otro más en Monterrey.