Luego de varias especulaciones sobre el acuerdo que tiene con Christian Nodal sobre la custodia y cuidado de su hija Inti, Cazzu hizo nuevas y explosivas revelaciones sobre las prohibiciones que le impuso su ex.

Según contó en una reciente entrevista que le dio al programa de podcast Se regalan dudas, Julieta Cazzuchelli contó que vivió un duro momento durante una medición con el abogado de Nodal sobre la custodia de su pequeña hija.

Y es que al parecer Nodal exigió que se le prohibiera de forma legal que su hija saliera de viaje con ella, incluso llevarla consigo a México durante su última visita. Según contó, hace más de un año le pidió a Christian que le concediera un permiso para que la menor pudiera salir de Argentina con ella durante sus viajes de trabajo, petición que le negó.

“Soy mamá soltera y el otro día estaba en una mediación mi abogada, el abogado del progenitor de mi hija, que es su representante (...) Necesito un permiso de viaje para llevar a mi hija conmigo y eso es sabido, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”, reveló.

Aunado a esto, Cazzu contó que dicha mediación fue uno de los peores episodios de su vida luego de que el abogado de Christian Nodal le advirtiera que el cantante de Botella tras botella tenía el poder de tomar todas las decisiones que quisiera respecto a la niña y revocar los permisos que se le pudieran dar a Cazzu.

“Desconectándolo del padre de mi hija, porque fue su abogado el que emitió lo siguiente: ‘No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar’”, detalló.

Añadió que las advertencias del abogado la hizo sentir amenazada a pesar de ser una mujer “combativa” que, se sabe, es feminista y lucha por los derechos de las mujeres y de las madres de familia: “Contra esto no me da el corazón, porque contra todo, que perro, que una revolución, ustedes me ven aquí combativa; contra el sistema, contra la ley… Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida”, dijo.

Cazzu contó una experiencia que tuvo en el aeropuerto antes de salir de viaje luego de que el personal de migración le pidiera explicaciones de por qué no tenía el permiso del “progenitor” de su hija para que ésta viajara. Sin dar detalles de lo que respondió, Cazzu contó en el podcast que se había sentido como una “criminal” que se estaba robando a su propia hija.

Asimismo, dijo que, viendo toda la situación en la que se encuentra involucrada por el cuidado y custodia de su hija, en los últimos meses ha sentido que es “una hormiguita delante del monstruo de la misoginia del patriarcado”.