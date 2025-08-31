Georgina Rodríguez hizo su primera aparición en público en la edición 82 del Festival Internacional de Cine de Venecia desde que se comprometió con Cristiano Ronaldo, hace casi dos semanas.

La celebridad compartió en sus redes sociales fotografías de sí misma llegando al festival de cine, luciendo un impresionante look negro, que destacó su figura de infarto y la hizo ver elegante y glamorosa.

Posó en dichos fotos luciendo un vestido de Oscar de la Renta con top ajustado, cuello alto y mangas cortas; la prenda presentó una falda de corte lápiz con encaje sobre un fondo corto.

Le sumó joyería de Pasquale Bruni, incluidos llamativos anillos con piedras incrustadas y una gargantilla de flor, así como pendientes circulares. También lució fas solares ovaladas, zapatillas de tacón de aguja y su impresionante anillo de compromiso de casi 6 millones de dólares.

Complementó su elegante apariencia con su cabello atado en una cola de caballo estilo messy con mechones sueltos, labial nude, blush bronceado, sombras marrones y un fino cat eye.

“Agradecida de estar aquí”, escribió en italiano la influencer bajo las fotografías compartidas en Instagram.

Previo a su asistencia al festival, Georgina fue captada llegando al aeropuerto con su equipo de estilistas, sin Cristiano Ronaldo; en un video que compartió se lució vestida con un conjunto grisáceo con puntos blancos, presumió su bolsa Birkin Hèrmes y su anillo de compromiso frente a las cámaras.

La celebridad, de 31 años, apareció por primera vez en público luego de anunciar su compromiso con el astro del futbol hace un par de semanas luego de casi nueve años de relación.

En una publicación que hizo en Instagram, la estrella de Soy Georgina presumió una gran piedra sobre su dedo anular y escribió: “Sí, acepto. En esta y en todas mis vidas”.

La pareja llegará al altar luego de haberse conocido en una tienda Gucci donde ella trabajaba como vendedora en 2016. De acuerdo con los informes, luego de conocerse, Ronaldo la invitó a salir y a acudir a eventos de alto perfil.

Recibieron a su primera hija juntos, llamada Alana, en 2017; en 2022 nació su segunda hija Bella. En este último embarazo, Geo y Cristiano perdieron al gemelo, Ángel, durante el parto.