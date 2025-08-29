Tras revelarse la lista de los nominados a los Premios Juventud 2025, donde Nodal, Pepe, Majo, Ángela y Leonardo Aguilar compiten entre ellos tres categorías de música mexicana, en redes sociales se desataron los señalamientos que la familia Aguilar presuntamente había "comprado" los galardones.

A días que se cierren las votaciones, 1 de septiembre, Leonardo Aguilar rechazó los señalamientos, y pidió a sus seguidores que votarán por él ya que está nominado junto con su papá en la categoría Mejor Canción Norteña Música Mexicana.

"Me daría mucho gusto ganar es premio. Ustedes van a decidir. Si estuviera comprado no pediría que votaran", dijo en una historia en Instagram publicada este jueves.

Además, Leonardo bromeó con la polémica que se generó estas semanas luego de que el pasado 19 de agosto se publicara la lista de los artistas e influencer nominados en las 44 categorías de los Premios Juventud.

"Me encanta el relajito que se está haciendo con mis fans y los haters al respecto", comentó el cantante también conocido como "Gallo Fino".

¿En qué categorías están nominados los Aguilar?

Las categorías en los Aguilar compiten contra otros artistas son:

Mejor Canción Pop Balada, por la canción "Abrázame", en la que colaboran Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir

por la canción "Abrázame", en la que colaboran Felipe Botello y El Sonoro Rugir Mejor Canción Música Mexicana : en la que compiten Christian Nodal , con su canción "El Amigo" y Pepe Aguilar con "Mira quien lo dice"

: en la que compiten , con su canción "El Amigo" y con "Mira quien lo dice" Mejor Canción Mariachi Música Mexicana : Nodal fue nominado por "Amé"; Majo Aguilar y Alex Fernández, con "Cuéntame"; Ángela Aguilar por "Mis amigas las flores"

: Nodal fue nominado por "Amé"; y Alex Fernández, con "Cuéntame"; por "Mis amigas las flores" Mejor Canción Norteña Música Mexicana: "Bandido de Amores", interpretada por Leonardo Aguilar y Pepe Aguilar

¿Cuándo se celebrarán los Premios Juventud 2025?

El evento de premiación se realizará por primera vez en Panamá el próximo 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Figali y será transmitido por Univisión.