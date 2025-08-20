Recientemente, la cantante argentina Cazzu visitó México para presentar su libro "Perreo" y a su llegada en entrevista con medios reveló que la pensión alimenticia que le da Christian Nodal por su hija Inti "no es justa".

Lo que levantó muchas preguntas y dudas sobre cuál es la cantidad que Nodal debe de entregarle, aunado a esto, en la entrevista que dio el cantante de "Adiós amor" a Adela Micha, dijo que es complicado visitar a su hija que vive en Argentina por que pierden dos días solamente en el traslado de ida y de regreso.

En medio de los cientos de comentarios que cuestionan la vida amorosa del cantante y su paternidad, en el programa de "El Gordo y la Flaca" emitido este martes por Univisión, Raúl de Molina reveló que Nodal tiene problemas financieros por lo que le cuesta cumplir con el pago de la pensión de Inti.

¿Cuánto paga de pensión Nodal a Cazzu por la manutención de Inti?

De acuerdo con el presentador de televisión, Nodal tiene que pagar una manutención de 7 mil dólares mensuales a la mamá de su hija.

Aseguró que contrario a lo que el público pueda pensar, el cantante mexicano está "haciendo un esfuerzo extraordinario" por qué "no tiene tanto dinero".

Raúl de Molina dijo que esta información la obtuvo de personas muy cercanas a Nodal y que cuenta con las pruebas de ello.

"La cosa no es fácil, no tiene tanto dinero como la gente piensa y no está haciendo tantos conciertos. Esto es bastante complicado", aseveró.

Recomiendan a Nodal no aparecer en los conciertos de Pepe Aguilar

Pese a la polémica surgida de la entrevista con Adela Micha, Nodal fue visto una vez más compartiendo el escenario con la dinastía Aguilar en uno de los conciertos que están dando en Estados Unidos.

Ante ello, Raúl de Molina recomendó a Nodal, a quien ha entrevistado en diversas ocasiones, separar su carrera de la de su suegro Pepe Aguilar y evitar estar haciendo apariciones repentinas en los conciertos en los que también participan su esposa Ángela Aguilar y su cañado Leonardo.

"Christian Nodal no debe estar cantando con Pepe Aguilar, aunque lo inviten al escenario, porque a él le están cayendo cosas por casarse con Ángela, creo que debe estar solo, solo haciendo conciertos", dijo.

"Esto (de aparecer en los conciertos) le afecta a Christian en este momento por que lo ven metido y eso le afecta a su carrera".