La polémica en torno a las vidas personales de Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar parece no tener fin, en especial después de las declaraciones que hizo el cantante en la nueva entrevista que le dio a Adela Micha.

Y es que el cantante de Ya no somos ni seremos dio su versión de los hechos sobre su rompimiento con Cazzu y la forma en que inició su tórrido romance con Ángela el año pasado y que le valió la cancelación masiva a nivel internacional.

Entre los varios puntos que tocó dentro del contexto de su matrimonio, Nodal le pidió disculpas a Cazzu por la forma en que se dieron los hechos tras su separación y por haber iniciado su romance con Aguilar tan sólo 6 días después de haber anunciado su rompimiento en redes sociales.

Según dijo Nodal, nunca quiso lastimar a la madre de su hija iniciando una nueva relación inmediatamente a su truene, incluso dijo que desearía cambiar la forma en que ocurrieron algunas cosas como su enamoramiento de Ángela en el mismo mes en el que terminaron.

“A mí algo que me pesa, de verdad, y pido disculpas también a la madre de mi hija (...) Yo siempre quise cuidar su dolor o su tristeza, dejar que pasaran meses”, apuntó el compositor originario de Caborca, Sonora.

“Yo de corazón le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamoré”, señaló en varias veces durante la charla.

En la entrevista también dijo que su relación con Ángela fue fortuita, aunque acelerada, ya que en el mismo mes rompió con Cazzu, exactamente el 8 de mayo, y se casó en Roma el 29.

“Me enamoré, pensé que bastaba con ser honesto. Me hubiera gustado darle más tiempo para procesar la tristeza, el dolor o el despecho, pero no fue por gusto. Yo no sabía que me iba a enamorar el mismo mes que me separé”, dijo.

“Lo siento mucho, pero había una plebita de por medio”, agregó refiriéndose a su ahora esposa.

Cazzu siempre supo de su romance con Ángela: “Lo entendió”

Durante la exclusiva charla con Micha para el programa La Saga, Christian aclaró que jamás hubo una infidelidad de su parte con Ángela, ya que su relación con Cazzu estaba dañada desde meses antes y que sólo vivían juntos por Inti, la hija que comparten.

Resaltó que sus intenciones románticas con la nieta de Flor Silvestre surgieron cuando todo había terminado con la cantante argentina, ya que no habían tenido comunicación desde la pandemia, después de colaborar en la canción Dime Cómo Quieres.

Según reveló, Cazzu incluso entendió el nuevo romance cuando Christian se lo dijo el 20 de mayo, aunque no se lo tomó bien: “No hubo rollo, lo entendió. No sé cómo lo acomodó su corazón. A lo que entiendo, no muy bien”.