La cantante mexicana Kenia Os deslumbró en Instagram al lucirse ataviada en un espectacular bikini púrpura con estampado de una flor rosa.

La estrella del pop y reguetón posó a la orilla de la piscina y dejó a la vista su silueta torneada por el ejercicio, además de su abdomen plano.

Sumó más de 238 mil “Me Gusta”, incluyendo comentarios de su novio Peso Pluma que dicen: “Pero qué chula mujer tengo yo” y “Mom & Dad en Napa”.

Otras fotografías de su galería incluyeron a Kenia Os disfrutando de una cata de vino, su lujoso equipaje en un jet privado, a Kenia tomándose una selfie frente al espejo y su visita a los viñedos de la región. Nada derrotó el estilo de la intérprete de “Malas Decisiones”, pues incluso caminó en sandalias de tacones entre los campos.

Kenia Os y Peso Pluma en meses han tenido todas las ideas de citas posibles😭 pic.twitter.com/JHZ7YA8qWA — martin (@keniconnor) August 14, 2025

Los viñedos se ubican en el Condado de Napa, en California. Están al noreste de San Francisco y al oeste de Sacramento.

En Napa Valley hay viñedos y más de 400 bodegas de vino, principalmente del Cabernet Sauvignon. Hay tours donde puedes hablar con especialistas en producir vino, llamados enólogos. Además puedes degustar vinos galardonados en espacios donde también hay vistas majestuosas del valle.

Un día no es suficiente para recorrerlo. Por esa razón hay lujosos resorts con piscinas, restaurantes de primer nivel y todas las comodidades para que puedas disfrutar de una estancia más prolongada.

Kenia Os y Peso Pluma colaboraron para lanzar el sencillo Tommy y Pamela. Al ritmo de reggaetón, grabaron un video donde posaron muy de cerca y algunos usuarios notaron “química entre ellos”.

Tras el lanzamiento de la canción, Kenia fue invitada al concierto que “La Doble P” ofreció en el Palacio de los Deportes y confirmaron su relación en febrero pasado, durante el Super Bowl.

El intérprete de “Lady Gaga” mantuvo antes noviazgos con Hanna Howell y Diana Esparragoza tras separarse de la cantante argentina Nikki Nicole. Pero tal parece que ahora es muy feliz con Kenia Os.

Kenia Guadalupe Flores Osuna es originaria de Mazatlán, Sinaloa. Saltó a la fama como influencer en redes sociales y ha consolidado una carrera como cantante tras incursionar en la música desde 2018.

Su fama es tanta que tiene 17.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, ha sido portada de la revista Vogue México y tiene colaboraciones con diversos artistas, entre ellos Belinda.

Por su parte, Hassan Emilio Kabande, mejor conocido como Peso Pluma, es un cantante de regional mexicano, originario de Zapopan, Jalisco. Aumentó su fama tras el sencillo Ella Baila Sola, del grupo Eslabón Armado, donde colaboró. Ahora se ha posicionado como uno de los mexicanos más escuchados a nivel mundial.