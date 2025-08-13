Heidi Klum subió la temperatura al mostrar su silueta de infarto, con bronceado perfecto, mientras vacaciona con su esposo Tom Kaulitz en las playas de St. Barts.

La supermodelo, de 52 años, posó frente a la cámara disfrutando del sol y el mar en las costas del Caribe, destino al que viajó recientemente para celebrar su 6to aniversario de bodas con el músico de Tokio Hotel.

La celebridad de las pasarelas cautivó durante su escapada con un pequeño bikini marrón de cintura baja; para la foto, Heidi decidió quitarse el sostén y posar al estilo topless.

Sumó un par de anillos minimalistas, así como varios collares de piedras y un par de conchas de mar que cubrieron su pecho.

Lució su belleza casi al natural con ligero labial nude y blush bronceado; su cabello se lució despeinado por la humedad del mar.

El viaje al aribe de la modelo se produce después de su aniversario de bodas con Tom Kaulitz, quien es 16 años menor que ella.

En una entrevista que dio a Cosmopolitan, la supermodelo alemana habló de su matrimonio con el músico, de 35 años, y de cómo enfrenta las críticas por sus diferencias de edad; según dijo, la gente emite sus comentarios hirientes en redes sociales motivados por el “rencor”.

“Quizás mucha gente también piensa que he tenido demasiada suerte en la vida. Tengo un gran trabajo, puedo viajar por el mundo y puedo comprar cosas caras”, señaló. “Y ahora también tengo un hombre tan grandioso”, agregó.

Heidi y Tom Kaulitz se casaron en una ceremonia privada en 2019 luego de haberse comprometido un mes antes, en diciembre de 2018.

En una entrevista separada que dio a Glamour UK, la celebridad habló sobre la diferencia de edad que hay entre ella y el músico: “Tengo 50 años y ya no 20. No soy una chica joven que aún no ha vivido nada o que no tiene idea de la vida".

Y agregó: "El tiempo no se detendrá para mí y Tom nunca me alcanzará. Siempre seré 16 años mayor y lo sé”.