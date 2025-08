Heidi Klum subió la temperatura del verano al mostrar su silueta de infarto con bronceado perfecto, enfundado en un glamuroso, pero atrevido look amarillo canario que usó en una sesión fotográfica.

La modelo y presentadora de televisión compartió en su cuenta de Instagram una fotografía, tomada en la sesión que hizo para People, en la que se luce más bella que nunca a sus 52 años de edad con un vestido amarillo de falda asimétrica, ajuste en el torso y escote profundo.

La prenda presentó una hebilla dorada unida a la tela, simulando un cinturón oversize. Sumó llamativos anillos y pendientes a juego, así como sandalias de tacón alto.

Su cabellera se lució peinada con raya en medio, flequillo despeinado y mechones ligeramente ondulados, mientras su rostro se vio definido con una base que le dio efecto de porcelana, blush bronceado, largas pestañas negras con rímel, sombras oscuras y doradas, así como labial nude.

En la instantánea, Heidi, de 50 años, hizo alarde de su talento frente a las cámaras al posar de una forma sensual y sugerente, sin perder la elegancia.

Heidi Klum hizo la publicación en sus redes sociales poco después de haber celebrado su sexto aniversario de bodas con el cantante y músico de Tokio Hotel, Tom Kaulitz, de 35 años.

“Hoy cumplimos 6 años de casados”, escribió la supermodelo en una foto de Instagram y agregó en alemán: “Ich liebe Dich mein Tom”, que se traduce como “Te amo mi Tom”.

En una entrevista que le dio a People, la alemana insinuó que fue el destino el que la llevó a conocer a su esposo durante una fiesta a la que no había querido ir y a la que sus amigos la llevaron casi a la fuerza.

“Tenía muchas ganas de quedarme en casa. Pero entonces me di una pequeña patada en el trasero”, recordó la celebridad.

Heidi y Tom Kaulitz se casaron en una ceremonia privada en 2019 luego de haberse comprometido un mes antes, en diciembre de 2018.

En una entrevista separada que dio a Glamour UK, la modelo habló sobre la diferencia de edad que hay entre ella y el músico: “Tengo 50 años y ya no 20. No soy una chica joven que aún no ha vivido nada o que no tiene idea de la vida".

Y agregó: "El tiempo no se detendrá para mí y Tom nunca me alcanzará. Siempre seré 16 años mayor y lo sé”.

Reflexionó sobre ser mayor que él por casi 17 años y aceptar que en algún momento se podrían separar por esta distancia entre ellos, y que por ahora disfruta de lo que tienen juntos y del amor que es fuerte entre ellos.

“Sé que pareceré mayor que él antes. Quizás dentro de diez años sea un problema para mí, quizás entonces no le guste. Dentro de 20 años tendré 70. Normalmente hago planes para el futuro, pero con mi marido vivo el aquí y el ahora”, señaló.