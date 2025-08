Ben Affleck no está nada feliz con la nueva canción que lanzó su exesposa Jennifer Lopez, misma que está inspirada en su matrimonio y en el supuesto infierno que ella vivió con él y durante su mediática separación.

Hace unos días, Jennifer Lopez estrenó la canción Wreckage of You, que está inspirada en Affleck y en la que habla del dolor que experimentó durante el proceso de divorcio. Algunos fragmentos de la canción dicen: “El amor que quiero, el amor que necesito, empieza en mí. Ahora que encontré mi camino hasta aquí, me quedaré allí”, señaló en las primeras líneas de la composición.

“Gracias a las cicatrices que dejaste en mi corazón. Me enseñaste que las estrellas brillan más en la oscuridad. no me derrumbaré por quienes somos, sino por tus partes rotas”, apunta.

Más adelante en la canción habla del empoderamiento que obtuvo tras su divorcio señalando que ahora se siente “más fuerte”, “más sabia” y “a prueba de balas” y le siguió: “Ahora mira cómo salgo de entre tus restos”.

En este contexto, una fuente cercana reveló a medios estadounidenses que Ben está furioso por la canción y que está abrumado por tener que escuchar frecuentemente cuestionamientos sobre su opinión acerca de la letra y de lo que habla de él.

Según contó el insider, Ben siente que la canción fue un “golpe bajo” por parte de JLo luego de dos años de matrimonio y casi 20 desde que su primer compromiso terminó.

“Para él, esto es ir demasiado lejos. Ya está muy presionado por el trabajo, y lo último que necesita ahora mismo es que sus amigos le pregunten qué opina de la letra de la canción de venganza de JLo”, señaló la fuente.

Al parecer el actor quiere olvidar que su matrimonio con la Diva del Bronx existió, pero está lejos de lograrlo debido a que Jennifer se esfuerza por seguir hablando de su relación abiertamente y hacerlo sentir “miserable”.

Cabe recordar que, si bien el matrimonio finalizó en una batalla legal en enero de 2025, ambas celebridades siguen unidas por la venta de su mansión familiar de 68 millones de dólares que aún no puede realizarse.

“Esta pesadilla que involucra su casa sigue dando vueltas y le está costando [a Ben] una fortuna. Ahora tiene que lidiar con las consecuencias de la canción de JLo. Es demasiado para él”, apuntó la fuente.

Jennifer Lopez está harta de matrimonio

Las nuevas declaraciones en torno a la canción de Jennifer Lopez surgen después de que ésta dijera en un concierto que está harta del concepto de “matrimonio” luego de cuatro divorcios, incluido el de Ben Affleck, y dice que jamás volverá a casarse.

Durante uno de sus conciertos en Europa, la cantante y actriz se sinceró con sus fanáticos acerca de su experiencia con el matrimonio y el divorcio y afirmó que nunca volverá a caminar hacia el altar.

Mientras presentaba uno de los shows de la gira Up All Night, Jennifer leyó el cartel de uno de sus fanáticos en el que le pedía que se casara con él, a lo que la celebridad dijo que no lo haría. El cartel decía: "JLo, ¿te casarías conmigo?”.

Con humor y un poco reflexiva, Jennifer Lopez contestó la propuesta señalando: “Creo que ya no aguanto más. Lo he intentado varias veces”.