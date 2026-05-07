Salen a la luz nuevos detalles del feminicidio de Carolina Flores y de la señalada como la autora del crimen, su suegra, quien hasta ahora permanece detenida en Venezuela: la periodista Ana María Alvarado compartió información sobre unas supuestas cartas que le habría dejado Erika N a su hijo, Alejandro Sánchez, tras cometer el asesinato. “Antes de ella éramos felices”, es uno de los mensajes que le escribió.

El feminicidio de Carolina Flores causó indignación en México y a nivel internacional, ya que la noticia traspasó las fronteras debido a la brutalidad y la frialdad con la que se llevó a cabo el asesinato, perpetrado por la suegra de la exreina de belleza, quien le disparó en al menos seis ocasiones.

Los familiares, amigos y la sociedad en general continúan demandando justicia en este caso, por lo que esperan que las autoridades castiguen a quienes resulten responsables. A pesar de que la exsuegra de Carolina Flores ya está detenida, hasta el momento no ha podido ser extraditada a México, por lo que está bajo resguardo de la policía en Venezuela.

No obstante, se han dado a conocer algunos detalles del caso y de lo que hizo Erika N una vez que huyó de México; en su canal de YouTube la periodista Ana María Alvarado aseguró que la suegra de Carolina cambió de look después de salir del país. “Se cambió el color de cabello porque lo tenía negro y ahora lo trae rubio”, dijo.

Además del cambio físico, de acuerdo con Alvarado, la mujer también habría escrito cartas dirigidas a su hijo tras el asesinato. Una de las frases que más llamó la atención fue: “Antes de ella éramos felices”.

De acuerdo con la periodista, las supuestas cartas fueron encontradas en el teléfono de Erika N. “Perdóname, pero por fin volveremos a estar juntos (...) antes de ella, hijo, éramos felices. Mi gran tesoro, mi niño bonito. Si pudieras sentir en algún momento todo el amor que te tuve, es lo que más deseo, pero sé que ahora no quieres saber más de mí y ese silencio de tu parte me está matando”, son las palabras que se leen en la supuesta carta dada a conocer.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la autenticidad de dichas cartas que circulan, pero este material ha dado pie a que surjan aún más teorías sobre el móvil del feminicidio.