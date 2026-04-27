En medio de las indagaciones por el asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores, han salido a la luz nuevos detalles de cómo su suegra, la presunta culpable, la mató en su departamento en Polanco y cómo huyó.

De acuerdo con los nuevos informes, Erika Herrera ‘N’ se tomó su tiempo para abandonar el departamento luego de dispararle al menos en seis ocasiones a Flores por “haberla hecho enojar”.

Según ha trascendido, la acusada de feminicidio dejó el arma de fuego en la cocina de la propiedad, tomó sus maletas, pidió un taxi y huyó del lugar sin que su hijo, Alejandro Sánchez Herrera, el esposo de Carolina Flores, la dejara escapar y tardara un día en hacer el reporte del feminicidio ante las autoridades.

En videos que se han revelado del asesinato se escucha que Erika ‘N’ habla con su nuera y su hijo sobre el viaje que hizo desde Ensenada, Baja California, hasta Polanco, poco antes del feminicidio.

La sospecha le cuenta a Carolina Flores que llegó a la Ciudad de México en carro y que había salido de su casa desde el sábado 11 de abril ; llegó con la exreina de belleza y su familia el miércoles 15 de abril por la mañana.

De acuerdo con el material que circula en internet, la conversación entre la víctima y su suegra parecía transcurrir con normalidad hablando sobre el viaje y sobre las sirenas policiacas que se escuchan en la calle debido a que estaban haciendo rondines por un asesinato que había ocurrido en días recientes: “Porque hace poquito mataron a alguien por aquí”.

Carolina le preguntó a su suegra si estaba cansada por el viaje, a lo que la mujer respondió que habían hecho varias paradas en el camino. En las imágenes se aprecia que la sospechosa tiene las manos dentro de las bolsas de su pantalón, donde presuntamente tenía guardada el arma.

Momentos después, la suegra le pidió que le regalara un poco de un producto, a lo que Carolina accedió y se dirigió a una de las habitaciones para buscarlo.

En dicho momento, la sospechosa la sigue y segundos después se escuchan seis balazos y un grito ahogado de Carolina.

Segundos más tarde, Alejandro se acerca a la escena del crimen con su bebé en brazos y le pregunta a Erika 'N': “¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste, mamá?”.

Como respuesta, la presunta responsable le contesta que la atacó porque la hizo enojar: “Nada, me hizo enojar (...) Tú eres mío y ella te robó”, dice al salir de la habitación.

TOMÓ SUS MALETAS, PIDIÓ un TAXI y HUYÓ

La @FiscaliaCDMX descubrió q después de matar a Carolina, su suegra dejó su pistola en la cocina, tomó sus maletas, pidió un taxi y se fue.

Su hijo, no hizo nada para detenerla.

Agentes de @PDI_FGJCDMX andan tras ella.



El caso #C4EnAlerta pic.twitter.com/JWUN6DlS4v — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 24, 2026

En una entrevista que dio una amiga cercana a Carolina reveló que la sospechosa habría tomado a su perro Luca como pretexto para visitar a la exreina de belleza y asesinarla: “Lamentablemente creo que usó al perro para llegar a la Ciudad de México”, dijo Juliana Cortés, amiga de la modelo.

Según dijo, la sospechosa tenía bajo su cuidado al perro golden retriever de Carolina, misma mascota que la modelo solía mostrar en sus redes sociales.