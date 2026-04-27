Antonela Roccuzzo volvió a acaparar miradas en redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida. La esposa de Lionel Messi compartió en Instagram una fotografía en la que luce un minivestido negro de alto impacto, demostrando una vez más su estilo elegante y sofisticado.

El atuendo se completó con medias negras translúcidas y zapatos de tacón, una combinación clásica que reforzó el carácter sobrio y moderno del look. Además, Antonela apostó por la joyería de lujo al etiquetar a la reconocida casa Tiffany, dejando ver que las piezas que llevaba pertenecían a la firma, lo que añadió un toque de exclusividad.

La publicación no tardó en desatar una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes llenaron la sección de comentarios con elogios. Antonela Roccuzzo reafirma su influencia en el mundo de la moda y trasciende su papel como figura pública ligada al fútbol.

Antonela Roccuzzo y Messi tienen tres hijos: Thiago, Matteo y Ciro. Se casaron el 30 de junio de 2017, pero se conocen desde que eran niños e iniciaron una relación como jóvenes.

Estudió odontología y comunicación social, aunque no completó ninguna de estas carreras, ya que se mudó a Barcelona para estar con Messi. Ha trabajado como modelo para varias marcas, incluyendo Adidas y Alo Yoga, y ha colaborado con la diseñadora Stella McCartney. Por ahora, genera miles de dólares como influencer.

Antonela Roccuzzo ya tiene 40 millones de seguidores en Instagram y constantemente comparte ideas de outfits deportivos con su audiencia.

Lionel Messi habló sobre su vida fuera del campo de juego en Miami. Admitió que él y su esposa Antonela Roccuzzo rara vez aprovechan al máximo la famosa vida nocturna de la ciudad.

“No, la verdad es que tampoco salimos mucho. Vivimos en la zona donde está el club y estamos a poca distancia en coche de Miami. Hemos salido un par de veces, pero todavía no la conozco bien”, dijo.