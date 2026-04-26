La polémica y los triángulos amorosos no son para ella. Luego de casi dos años de separación y un sinfín de escándalos que la han involucrado, Cazzu ha dejado claro que su historia con Christian Nodal ya quedó atrás, y lo hizo de frente a sus fans durante un concierto en Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo?

Durante su show en Chicago, la cantante argentina aseguró que sus sentimientos cambiaron desde hace tiempo, marcando un cierre definitivo a una de las relaciones más mediáticas del regional mexicano y el trap argentino, así como una sanación total.

En su presentación, Cazzu sorprendió al sincerarse antes de interpretar uno de sus temas más emocionales, La Cueva: “Esta canción la escribí hace un tiempo, ya no es mía, ya no me siento así hace mucho”, dijo, dejando claro que el vínculo emocional ya no existe.

Según dio a entender, la intención y el sentimiento de la canción ya no le pertenecen, detenido a que ya superó a su ex y a toda la polémica que se derivó tras su separación.

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Antes de comenzar a cantar, la artista dedicó la canción a sus seguidores: “Se la quiero dedicar a todas las personas que estén pasando por un momento sensible, pueden llorar”.

Sus palabras no tardaron en hacerse virales en redes sociales y en relacionarse con Nodal y su presunta infidelidad con Ángela Aguilar.

La Cueva fue una canción que surgió en medio del proceso de ruptura con Nodal y que lanzó después de que explotara la polémica por engaño y la posterior boda exprés del sonorense con Ángela.

Los fans interpretaron esta canción como una despedida de la relación cargada de dolor, convirtiéndose en una demostración de los sentimientos y emociones más íntimos de la artista argentina.

“Lamí tus heridas y encendí tu sol, te mostré la vida y solamente pensaste en vos”, dice un fragmento de la canción. “¿Y qué vas a hacer al amanecer? Cuando la nostalgia no la tape una mujer. ¿Y qué vas a hacer? ¿A quién vas a convencer? Cuando yo florezca y al fin deje de doler”, continúa.

Las declaraciones de Cazzu fueron hechas en medio del arranque de su gira por Estados Unidos, que ha resultado un éxito con varias fechas vendidas por completo.

Mientras la argentina triunfa en varias ciudades estadounidenses, Nodal sigue estando en el ojo del huracán con la suspensión de su boda religiosa con Ángela Aguilar, la polémica por el video musical de Un Vals donde aparece una modelo que comparte rasgos físicos con Cazzu y su esposa, así como la revelación de hasta seis infidelidades, entre ellas las cantantes Estevie y Ardis.

Si bien Nodal intentó apaciguar el escándalo con fotografías junto a Ángela para desmentir una posible crisis matrimonial y separación, la conversación en redes sociales sigue activa, generando críticas y burlas en su contra.