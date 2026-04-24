Tras el estreno mundial de la película biográfica de Michael Jackson, su hija mayor, Paris, expresó su rotundo rechazo al proyecto que tiene a millones de fans listos para revivir los éxitos del inicio de la carrera del rey del pop.

"Lo que pasa con estas biografías es que ... es Hollywood, es un mundo de fantasía, no es real, pero te lo venden como real... ", dijo la influencer en un en vivo transmitido en sus redes sociales y que se viralizó en diversas plataformas.

La película de Michael Jackson está centrada en la época de los 80, cuando el cantante era parte de los Jackson Five y dio su primer concierto como solista.

Sobre la trama, Paris aseguró que la historia que contaron para la pantalla grande " está controlada, hay muchas inexactitudes y muchas mentiras descaradas. Y al final del día, eso no me convence del todo. No me gusta la deshonestidad" .

La hija del rey del pop recordó que desde que se reveló que la industria del cine haría este proyecto intentó involucrarse, pero al ver el curso que estaba llevando decidió abandonarlo, por lo que rechazó las acusaciones de quienes la señalan que su reacción responde a problemas personales con su padre.

"Algo que mucha gente está diciendo es: 'Ella odia a su papá, está resentida con él'....

"Esa no es mi verdad. No vengo de ahí. Simplemente prefiero la honestidad a las ventas y la ganancia económica. Eso es todo. Y la verdad es que no quiero tener nada que ver con eso", comentó la también modelo.

Se les estuvo di y di:



París Jackson nunca ha estado complacida o de acuerdo con la biopic de su padre. https://t.co/JiJ8CsYc1z pic.twitter.com/qu2IGdCkaL — Julio Núñez (@julioamx) April 24, 2026

En medio de sus críticas e insistencia en la falta de veracidad en la historia, Paris Jackson aseguró que un sector de los fanáticos disfrutará de la película por lo que pidió no involucrarla más en el asunto.

"Una gran razón por la que no he dicho nada hasta ahora es porque sé que muchos de ustedes van a estar contentos con ella. La película se dirige a una sección muy concreta del fandom de mi padre que sigue viviendo en la fantasía y que van a estar contentos con ello", precisó.

" Les va a gustar la maldita película, así que vayan a verla, disfrútenla, hagan lo que quieran, dejadme fuera ", insistió.

La biopic de Michael Jackson fue dirigida por Antoine Fuqua llegó a los cines en México el pasado 22 de abril a la par de que se estrenaba a nivel mundial.

Es protagonizada por uno de los sobrinos del cantante, Jafaar, quien tuvo que someterse a clases de actuación y rigurosas clases de baile para interpretar el papel de su tío y sobre todo realizar el icónico estilo de Michael que lo lanzó al estrellato, moon walk.